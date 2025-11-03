Slušaj vest

68. Međunarodni beogradski sajam knjiga, održan na Beogradskom sajmu od 25. oktobra do 2. novembra 2025. godine, posetilo je ukupno 134.750 posetilaca.

Na sajmu je nastupilo 416 direktnih izlagača i suizlagača, od čega 325 domaćih i 91 iz inostranstva. Ukupan broj učesnika koji osim direktnih izlagača obuhvata i indirektne i zastupljene firme je 861.

68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

U četiri hale Beogradskog sajma, na bruto izložbenom prostoru od 30.000 kvm, u organizaciji Sajma knjiga i izdavača održano je više od 400 programa. U ulozi počasnog gosta na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga predstavila se Republika Kipar, a Republika Tunis će biti u istoj ulozi 2026. godine.

Pored Kipra, zemlje počasnog gosta, i izdavača iz Srbije, na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga učestvovali su izdavači iz Belorusije, Grčke, Gruzije, Italije, Irana, Maroka, Nemačke, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske), Rumunije, Rusije, Tunisa, Hrvatske, Crne Gore i Švedske.

68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

Po odluci žirija dodeljene su i nagrade najuspešnijim izdavačima. Ovogodišnji Sajam knjiga je pratilo preko 1000 novinara, snimatelja i fotoreportera elektronskih, štampanih i onlajn medija, akreditovanih za praćenje manifestacije, iz 14 zemalja.

U akciji „Jedan posetilac - dve knjige - jedna ulaznica“, sprovedenoj u subotu 1. novembra 2025, prikupljene su 3802 knjige, koje će biti donirane bibliotekama u ruralnim područjima Republike Srbije.

Beogradski sajam će iznos od 1.000.000 RSD donirati porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

