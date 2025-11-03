Slušaj vest

Izložba Božidara Mandića „Tehnoklizma”, kojom se obeležava 55 godina umetnikovog stvaralaštva i rada Porodice bistrih potoka, biće otvorena u četvrtak, 6. novembra u 18 časova u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad (Ulica Vladimira Perića Valtera 5), najavljeno je iz SKC-a.

Posetioci će moći da pogledaju najnovije umetnikove radove, kao i neke od dokumenata i radova iz istorije Porodice bistrih potoka, čiji će film o Mandiću – „Oništiti se” biti emitovan tokom izložbe.

Foto: Nemanja Nikolić

Na otvaranju, pored umetnika, govoriće Nebojša Milenković, dugogodišnji svedok i poznavalac umetnikovog rada, a Božidar Mandić će izvesti uvodni performans „Ja ne ličim na umetnika”.

Vođenje kroz izložbu zakazano je za četvrtak, 27. novembar u 18 časova, kada će o postavci govoriti Mandić, Milenković i Tibor Varadi. Zatvaranje izložbe, u četvrtak, 4. decembra u 18 sati, biće propraćeno performansom trupe Porodice bistrih potoka – „ Urlik za epohu”.

Božidar Mandić pripada novosadskoj avangardi sedamdesetih, kada su nove umetničke prakse i konceptualna umetnost uzbudile postojeće tradicionalno poimanje umetnosti. Godine 1977. odlazi u malo selo Brezovica na planini Rudnik i osniva komunu Porodica bistrih potoka. Do sada je objavio 28 knjiga, realizovao 23 samostalne i 50 kolektivnih izložbi, kao i 400 izvedbi svojih pozorišnih predstava. Održao je oko 300 tribina i predavanja o povratku prirodi, „planetarizmu”, humanim gestovima i umetnosti, navode u SKC-u.

Kolumnista je Kulturnog dodatka dnevnog lista „Politika”, sarađuje i sa drugim medijima („Danas”, „Radio Beograd 1” – dečja redakcija, „Novosti”, „TV Metropolis”, „Scene”...). Veliki deo njegovog rada ispratili su brojni mediji jer su njegov život i umetnost jedna vrsta anticipacije, kao i pionirstvo ekološke misli i života u komunama, dodaje se u najavi izložbe.

Izložba Božidara Mandića Tehnoklizma Foto: SKC

U predgovoru kataloga izložbe, viši kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine Nebojša Milenković piše da je Božidar Mandić, „jedna Energija. Jurodiva. Samorodna. Autodidaktična. Pokadšto neukrotiva. Svakako originalna. Samosvojna”.

– Od trenutka kad, kao svršeni automehaničar i skoro pa profesionalni fudbaler, stupa na umetničku scenu – najpre intuitivno, praćen osećajem i željom za pripadanjem, pohađajući lični umetnički univerzitet, danas poznat kao novosadska (neo)avangardna scena s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina, okupljena oko slavne Tribine mladih, te časopisa „Indeks”, „Uj Simpozion” i „Polja”, Božidar Mandić, kroz neposrednu, više životnu nego umetničku praksu, otelotvoruje slavni ideal i artistički kredo grupe „Kôd” koji glasi: „Praviti umetnost od činjenica života.” Bilo je to neizvesno generacijsko putovanje, institucionalno ignorisano (ne računajući Tribinu, naravno) te medijski, sudski i policijski proganjano... Ali Energija koja se sa tom slavnom generacijom u Novom Sadu probudila bila je nešto što se, ni pre ni kasnije, u ovom gradu nije ponovilo – naveo je ovaj istoričar umetnosti.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca