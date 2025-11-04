Slušaj vest

U Teatru Vuk, na sceni Kult, 2. novembra 2025. godine u 19:30 časova održana je premijerapredstave „Kurve”, u režiji Mihaila Laptoševića, koja je nastala po motivima dela Gregorija Berka.

Ova crna komedija prati jednu noć uoči sahrane verenika junakinje Viki. Umesto svadbe, ona mora da organizuje sahranu, dok joj u posetu dolaze sestra Niki i dvojica prijatelja pokojnika, Stivi i Toni. Kroz alkohol, drogu i seks, u ovoj napetoj noći izbijaju na površinu njihove skrivene istine, potisnute emocije i bolne veze. Komad postavlja pitanje — koliko duboko umemo da zavirimo ispod površine odnosa i iza maski koje svakodnevno nosimo?

U galeriji pogledajte fotografije:

1/7 Vidi galeriju Predstava Kurve Foto: Vladimir Buha

„Kurve” su priča o generaciji koja živi između stvarnosti i iluzije, ljubavi i samouništenja, iskrenosti i potrebe da se predstavi u najboljem svetlu. Režija Mihaila Laptoševića naglašava kontrast između „ambalaže” — slike o sebi koju prikazujemo drugima — i onoga što se u toj ambalaži zapravo nalazi.

„Da bi opstao u svetu istomišljenika, čovek sebe pakuje u dopadljivu ambalažu. Na pakovanju ćemo videti hrabrost, postojanost, vernost, predanost, iskrenost... Ovom crnom komedijom Gregori Berk se bavi, ne samo ambalažom, već i onim što pakovanje krije”, navodi reditelj.

Predstava preispituje granicu između intime i performansa, između onoga što osećamo i onoga što prodajemo kao emociju. U tom sudaru „Kurve” otkrivaju nežnost iza ironije i ranjivost ispod maske samopouzdanja.

Predstava Kurve Foto: Vladimir Buha

Uloge tumače Jana Rokić, Anđela Kuzmanović, Aleksa Arsenović i Luka Radosavljević. Iza produkcije stoji Anđela Jovanović, scenografiju potpisuje Anđela Dimitrijević, dok je za kostim i dizajn plakata zaslužna Anja Cvetković. Arsenije Čavić zadužen je za tehniku, a autor fotografija iz predstave je Vladimir Buha.

Predstava „Kurve” donosi humor, tugu i brutalnu iskrenost jedne generacije koja pokušava da pronađe smisao u svetu privida — i u toj potrazi, publika će prepoznati sopstvene „pakovane istine“.

Sledeće izvođenje predstave biće objavljeno naknadno putem instagram profila predstave @predstava_kurve.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca