Nova sezona horor-trilera „Crna svadba“ podigla je veliku prašinu među publikom. Radnja se sve više zahuktava, a četvrta epizoda donosi jednu od najmorbidnijih scena do sada.

Morbidna scena u napuštenoj kući

U pomenutoj epizodi, članovi sekte „Crna ruža“ okupljaju se u napuštenoj kući u Beogradu kako bi izveli obred. Scene su toliko jezive da su mnogi gledaoci ostali zatečeni.

Glumac Joakim Tasić tumači Borisa, koji zajedno sa jednom devojkom izvodi intimne radnje pred prepunom prostorijom. Ovaj čin posmatraju ostali članovi sekte, uključujući vođu Ratomira, koga igra Dragan Mićanović.

Scena je izazvala mnogo reakcija – dok jedni smatraju da je nepotrebno eksplicitna, drugi tvrde da je „Crna svadba“ poznata po pomeranju granica domaće produkcije. Već u prethodnoj sezoni, glumica Jelena Đokić snimila je kadrove koji su izazvali buru komentara u Srbiji i regionu.

Jelena Đokić o ulozi Nataše Janković

U razgovoru za TV Ekran, Jelena je otkrila kako je reagovala kada je dobila ponudu za ulogu i kako gleda na uspeh serije:

„Kako da ne imponuje! Za sve značajne uloge koje su mi donele priznanja, reditelji su me konkretno zvali. Kada znaš da te neko želi baš za taj lik, odmah se otvori okean poverenja – i onda je zadovoljstvo raditi.“

Poređenje sa Nikol Kidman

Filmski kritičar Đorđe Bajić primetio je da Jelena u „Crnoj svadbi“ podseća na Nikol Kidman u filmu „Širom zatvorenih očiju“. Glumica priznaje da joj to poređenje deluje pomalo nerealno:

„O zaboga! U nezahvalnoj sam poziciji da o tome govorim. Mene oduvek porede sa Džulijen Mur – valjda zbog riđe kose. Ipak, najvažnije je biti autentičan i svoj.“

Kako je pristala na eksplicitne scene

Kada je reč o snimanju intimnih scena, Jelena je bila vrlo neodlučna na početku:

„A priori bih rekla – ne. Ali uvek razmislim šta ta scena znači u celoj priči. U ‘Crnoj svadbi’ sam na te kadrove pristala na jedvite jade, jer je prvobitna verzija bila mnogo eksplicitnija. Rekla sam: ‘Nema šanse!’“

Glumica dodaje da je na kraju pristala pod uslovom da se koristi dublerka, ali da su autori scenu ublažili:

„Možda bih se i sada uplašila da je na početku tako pisalo. (smeh)“