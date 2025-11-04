Slušaj vest

Slavni američki glumac Volton Gogins, koji je ostvario zapaženu ulogu Rika u trećoj sezoni globalno popularne serije "Beli lotos", trenutno boravi u Beogradu, čime se i pohvalio na Instagramu.

Gogins je na svom Instagram nalogu podelio čitav album fotografija iz glavnog grada Srbije među kojima su slike Crkve Svetog Marka, Kalemegdana, Skadarlije i brojnih kafića, uz kratak opis o tome koliko mu se Beograd dopada.

U galeriji pogledajte fotografije iz Beograda koje je Volton Gogins, zvezda serije "Beli lotos", objavio na Instagramu:

"Srbija, Beograd. Prelepo je ovde", napisao je glumac u opisu fotografija.

Volton Gogins (53), koji je rođen u Alabami, ogromnu popularnost je stekao upravo zahvaljujući ulozi u seriji "Beli lotos". Nakon preseljenja u Los Anđeles, započeo je posao u servisu za pranje automobila, istovremeno pohađajući časove glume.

Tokom karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima "Lincoln", "Đangova osveta", "The Hateful Eight" i "Tomb Raider", a publika ga danas prepoznaje i po dvostrukoj ulozi Gula i Kupera Hauarda u hit seriji "Fallout" na Amazonu.

Glumac je trenutno u braku po drugi put, ima sina i živi u severnom delu Njujorka. Njegov novi film "The Luckiest Man in America" trenutno se prikazuje u bioskopima.

