Glumac iz serije "Beli lotos" došao u Beograd i odmah ga "posrbili": Na mrežama mu dali srpsko prezime, a evo kako je reagovao (FOTO)
Poznati holivudski glumac Volton Gogins, kojeg publika širom sveta zna po ulozi u hit seriji "Beli lotos" ("The white lotus") trenutno boravi u Beogradu.
Gogins je na svom Instagram profilu podelio više fotografija iz šetnje Kalemegdanom, Skadarlijom i raznih galerija slika, uz poruku da je oduševljen našom prestonicom.
"Beograd, Srbija. Predivno je ovde", napisao je glumac.
Njegove objave odmah su izazvale lavinu komentara oduševljenih fanova iz Srbije, koji su mu poželeli dobrodošlicu.
Među desetinama komentara izdvojio se jedan šaljiv, koji je glasio: "Od sada si Volton Goginsonović". Glumac je duhovito reagovao i odgovorio samo jednom rečju: "Savršeno!", čime je dodatno osvojio srca domaće publike, prenosi Informer,
Fotografije koje je podelio prikazuju glumca kako uživa u jesenjem Beogradu, šeta pored Kalemegdanske tvrđave i ispija kafu u boemskoj Skadarliji, dok mu se u komentarima javljaju brojni obožavaoci iz regiona.
Čini se da je Beograd dobio novog ambasadora u Holivudu, Voltona Goginsinovića.
