Slušaj vest

Poznati holivudski glumac Volton Gogins, kojeg publika širom sveta zna po ulozi u hit seriji "Beli lotos" ("The white lotus") trenutno boravi u Beogradu.

Gogins je na svom Instagram profilu podelio više fotografija iz šetnje Kalemegdanom, Skadarlijom i raznih galerija slika, uz poruku da je oduševljen našom prestonicom.

"Beograd, Srbija. Predivno je ovde", napisao je glumac.

1/14 Vidi galeriju Volton Gogins u Beogradu Foto: Printscreen/ Instagram/ waltongogginsbonafide

Njegove objave odmah su izazvale lavinu komentara oduševljenih fanova iz Srbije, koji su mu poželeli dobrodošlicu.

Među desetinama komentara izdvojio se jedan šaljiv, koji je glasio: "Od sada si Volton Goginsonović". Glumac je duhovito reagovao i odgovorio samo jednom rečju: "Savršeno!", čime je dodatno osvojio srca domaće publike, prenosi Informer,

Komentar na Voltonovom Instagramu Foto: Printscreen/ Instagram/ waltongogginsbonafide

Fotografije koje je podelio prikazuju glumca kako uživa u jesenjem Beogradu, šeta pored Kalemegdanske tvrđave i ispija kafu u boemskoj Skadarliji, dok mu se u komentarima javljaju brojni obožavaoci iz regiona.

Čini se da je Beograd dobio novog ambasadora u Holivudu, Voltona Goginsinovića.

VIDEO: Bivši saradnik Vil Smit tvrdi da je glumac bio u gej vezi sa kolegom