Državni audio-vizuelni arhiv Republike Srbije Jugoslovenska kinoteka obeležava 125 godina od rođenja jugoslovenske kraljice Marije Karađorđević (1900-1961) izložbom koja je juče otvorena u zgradi Kinoteke, u Uzun Mirkovoj 1 u Beogradu.

Foto: Underwood Archives / Universal images group / Profimedia



- Postavku sačinjava osam panoa s biografskim podacima i mnoštvom fotografija iz Arhiva kraljevskog dvora, kao i predmeta iz Etnografskog muzeja, pružajući celovit prikaz života, dela i ličnosti u narodu omiljene kraljice Marije. Kroz izložbu saznajemo kako je u ranoj mladosti, kao rumunska princeza, dobila ljupki nadimak Minjon, ali i kako je dolaskom na jugoslovenski dvor, podižući svoje sinove prestolonaslednika Petra II i prinčeve Tomislava i Andreja, prozvana iz milošte kraljica Majka. Poseban deo vezan je za njen humanitarni rad kroz otvaranje škola i bolnica, pomoć nezbrinutoj i siromašnoj deci i saradnji sa organizacijama kao što su Kolo srpskih sestara, Društvo "Sveti Jovan" i Komitet Jugoslovenskog Crvenog krsta - navodi Irina Kondić, kustoskinja Jugoslovenske kinoteke.

kraljica Marija Karađorđević sa sinovima Foto: Muzej Jugoslavije



Kraljica Marija Karađorđević (1900-1961) bila je prva žena koja je u Srbiji vozila auto, a narod ju je obožavao. Povodom izložbe pripremljen je i prateći dokumentarni filmski program u Arhivu Jugoslovenske kinoteke i, po rečima v. d. direktora Aleksandra Erdeljanovića, sastoji se iz svih najvažnijih žurnala i filmskih materijala u kojima se pojavljuje ova izuzetna žena. Oni prate najznačajnije trenutke iz njenog života, od venčanja s kraljem Aleksandrom Karađorđevićem 1922. godine, preko sastanaka Male Antante i čuvenih poseta kraljevskog para Crnoj Gori i Dalmaciji 1925. i Zagrebu 1931, kao i segmenata iz filmskih antologija o životu kralja Aleksandra, nastalih posle njegovog ubistva 1934. godine, pre svega iz filma "Iz života Njegovog veličanstva kralja Aleksandra I Ujedinitelja".

Saša Erdeljanović Foto: Marina Lopičić