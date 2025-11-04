Slušaj vest

Prva srpska agencija za glumce Slavik Artists Menadžment sa velikim ponosom predstavlja svoje klijente koji su deo glumačke postave nove televizijske serije „Robin Hud“, u kojoj glavne uloge tumače Šon Bin (Igra prestola, Gospodar Prstenova) i Koni Nilsen (Gladijator).

Nakon svetske premijere u Los Anđelesu, glumačka i autorska ekipa se skupila u Londonu u utorak, 28. oktobra, dok publika može da prati sve epizode ovog serijala na striming platformi MGM+ do velikog finala 28. decembra.

Foto: Andrew Timms for MGM+

Na londonskoj premijeri okupili su se glumci, autori i brojni gosti iz filmske industrije, a među njima su bili i klijenti ove srpske agencije: Jelena Gavrilović, Tamara Radovanović, Davor Tomić, Matija Gredić, Mihailo Lazić, Ema Gojković i Nikola Janković, kao i Samanta Bel i Pol Muraj. U seriji glume i Miloš Timotijević, Tijana Upčev, Milena Predić, Miloš Cvetković, Milica Vrzić, Bruno Veljanovski i Bojana Smiljanić.

1/12 Vidi galeriju Premijera filma Robin Hud Foto: Andrew Timms for MGM+

Režiju ovog smelog novog poglavlja jedne od najpoznatijih priča u istoriji potpisuje Džonatan Ingliš, dok je kreator serije Džon Glen. Serija je opisana kao “novo tumačenje klasične priče o šarmantnom odmetniku koji je uzimao od bogatih i davao siromašnima. To je uzbudljiva, inteligentna, epska i romantična avantura koja ovoj voljenoj priči donosi istorijsku autentičnost, psihološku dubinu i snažniji fokus na odnos između Robina i Meri En.”

Produkciju potpisuju Lionsgate, Hidden Pictures i Balkanik Medija, dok je čitava serija snimana u Srbiji - na lokacijama Fruške gore, planine Rudnik i u PFI studiju u Šimanovcima.

Foto: Ustupljena fotografija

Srpski glumci koji su učestvovali u projektu podelili su svoje utiske sa londonske premijere i samog snimanja.

Jelena Gavrilović je premijeru i snimanje opisala na sledeći način: “Premijera u Londonu je za mene bila posebno iskustvo - ne samo zato što je ‘Robin Hud’ jedna od onih priča uz koje smo svi odrastali, već i zato što je ova verzija priče osvežena, moderna i emotivno vrlo snažna. Prva epizoda me je podsetila na to koliko ljubavi, adrenalina i timskog duha je uloženo u svaki kadar. Snimanje je bilo avantura u pravom smislu te reči - od lokacija do sjajne ekipe, sve je imalo filmsku magiju koja se retko sreće. Sve veći broj domaćih glumaca uspeva da se probije na međunarodnu scenu, a publika širom Evrope i Amerike sve češće ima priliku da ih vidi u filmskim i televizijskim projektima. Srećna sam što u Srbiji postoji agencija za glumce kao što je Slavik jer oni aktivno rade na povezivanju domaće glumačke scene sa globalnom industrijom.”

Foto: Andrew Timms for MGM+

Tamara Radovanović je istakla: “Premijera u Londonu je bila moje iskustvo godine. Pre svega, zato što smo svi bili na okupu. Nedostajali su mi glumci koji tamo žive i proslaviti sa njima trud i rad je baš prava nagrada. Dosta smo bliski i poseban je osećaj gledati epizodu dok smo svi zajedno u bioskopskoj sali. Ovo je projekat na koji smo svi ponosni i kome smo zahvalni i nekako se takva energija osećala u Londonu. Živo, nasmejano, grandiozno, zabavno. Mislim da će ljudi osetiti sve ono što smo mi glumci, ali i kreatori želeli da prenesemo na publiku. Slavik agencija je izgradila most između regionalnih umetnika i otvorila vrata glumcima sa naših prostora da budu viđeni u svetskim projektima.”

Tijana Upčev, koja se pojavljuje već u prvoj epizodi, dodaje: “Neverovatno iskustvo rada na seriji Robin Hud je prikazivanjem fenomenalne prve epizode potpuno opravdalo taj osećaj koji nas je, čini mi se, kao ekipu vozio dok smo radili na projektu! Iskustveno i produkcijski, ovo je jedan od najvećih projekata koji se snimao u našoj zemlji. Uzbudljivo je bilo gledati sve što smo stvorili, broj ljudi koji je učestvovao u snimanju je bio impozantan, a dane koje smo proveli snimajući bili su ispunjeni smehom i zabavom, uprkos ozbiljnosti i zahtevima samih scena. Radujem se daljem toku serije i tome što ćemo imati priliku da vidimo još lica sa naše glumačke scene!”

Nikola Janković Foto: Andrew Timms for MGM+

Nikola Janković, koji je već prvog dana snimanja bio u istom kadru sa Šonom Binom, izjavio je: “Snimali smo satima, držao sam se junački. I kad je pala poslednja klapa, prišao sam mu, poklonio se i zahvalio se. To je bio početak nečeg velikog. Ne samo projekta, nego procesa. Jer to više nije bio set, to je bila škola. Ova serija je sto posto stvarana u Srbiji, i sve što je u njoj vredno divljenja, stvorili su naši ljudi. Na koje sam ponosan. Često kažu da mi iz Srbije stalno nešto dokazujemo, kao da se takmičimo. A ja mislim da se ne radi o tome. Ne dokazujemo mi da smo bolji. Dokazujemo da možemo da igramo, rame uz rame. Da igramo pošteno. I da igramo dobro.”

Ema Gojković, koja živi i radi na relaciji Beograd - London, podelila je svoje utiske: “Divna je bila premijera u Londonu. Serija izgleda prelepo, vizuelno je impresivna, gluma je odlična, svi segmenti su na vrlo visokom standardu. Bila sam veoma uzbuđena oko učešća na ovom projektu, ali ovo što sam videla na premijeri je premašilo sva moja očekivanja.”

Foto: Andrew Timms for MGM+

Uspeh serije "Robin Hud" potvrđuje da Srbija postaje sve značajnija tačka na mapi svetske produkcije, a da domaći glumci, uz talenat i podršku stvaraju prostor da budu deo internacionalne kinematografije.

Slavik Artists Menadžment je prva lokalna i nezavisna agencija za glumce, osnovana 2020. godine. Sa dubokom tradicijom u izvođačkim umetnostima i jedinstvenim pogledom na kulturu kinematografije, Slavik agencija kreativne umetnike predstavlja nacionalnoj i međunarodnoj sceni, verujući u ideju da će doprineti većem interesovanju za lokalnu filmsku industiju.