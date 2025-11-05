Slušaj vest

MAKSIM Mrvica, jedan od najboljih svetskih crossover pijanista, nastavlja da niže uspehe rasprodatim koncertima, koji se održavaju širom sveta u okviru aktuelne turneje “Segmenti”. Turneja je počela pre godinu dana, a nakon 50 rasprodatih koncerata u arenama i dvorana širom Azije, MAKSIM je ovih dana započeo evropski deo turneje gde takođe rasprodaje koncerte. U Zagrebu je održan prvi od tri rasprodata koncerta, a rasprodata su i dva koncerta u Ljubljani, kao i u Trstu.

Foto: Valerio Baranović

Do sada je više od 120.000 ljudi uživalo u spektaklu ovog vrsnog i energičnog umetnika, koji sa svojim orkestrom oduševljava ljude širom sveta, a priliku za to će imati i beogradska publika 10. decembra u MTS Dvorani.

Foto: Valerio Baranović

“U Beogradu sam snimio dva glazbena spota, imam puno prijatelja i uvijek se veselim boravku u gradu koji ima čudnovatu energiju. Ali nikad nisam imao priliku nastupiti pred beogradskom publikom i zato je ovo zamene poseban dan. Uvijek sam jako uzbuđen kada prvi put nastupam u nekom gradu.” poručio je MAKSIM pred koncert u Beogradu.

Svi koji žele da dožive jedinstveni muzički ugođaj još uvek mogu kupiti ulaznice na Blagajni MTS Dvorane i preko sajta mtsdvorana.rs.

Na nastupima u prestižnim dvoranama, MAKSIM je pokazao zašto je jedan od najuspešnijih crossover pijanista današnjice. Publika je imala priliku da uživa u adrenalinskom muzičkom iskustvu, gde klasični instrumenti zvuče u ritmu rocka, popa i disco muzike, stvarajući jedinstvenu atmosferu.

Foto: Valerio Baranović

Repertoar koncerta obuhvata kompozicije sa albuma „Segmenti“, uključujući hitove legendarnih grupa ABBA i Queen, kao i bezvremenska dela Šopena, Prokofjeva i Čajkovskog. Posebno se ističu MAKSIMOVE interpretacije filmskih tema, poput „Exodus“, „Pirates of the Caribbean“ i „Game of Thrones“, koje izvodi sa izuzetnom snagom i emocijom. Kritičari su pohvalili njegovu tehničku virtuoznost, energičnu interpretaciju i sposobnost da spoji klasičnu muziku sa savremenim žanrovima, pružajući publici nezaboravan doživljaj.



Jedan od najintenzivnijih trenutaka koncerta je izvođenje kompozicije „Prokofiev Fantasy“, koju MAKSIM opisuje kao tehnički najzahtevniju, skoro nesvirljivu, ali istovremeno i najzabavniju za izvođenje. Recenzije publike ističu da je koncert spektakularan, sa vrhunskom produkcijom, odličnim zvukom i vizuelnim efektima, dok je MAKSIM još jednom potvrdio status svetske zvezde i umetnika koji pomera granice klasične muzike.

Foto: Valerio Baranović