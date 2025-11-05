Slušaj vest

Legendarna glumica Mira Banjac juče je napunila 96 godina, a Novosađani su joj priredili posebno iznenađenje - pod njenim prozorom zapevali su rođendansku pesmu.

Ovaj rođendan za slavnu umetnicu bio je drugačiji od prethodnih, jer je prvi koji dočekuje bez sina Branimira, koji je nažalost preminuo u februaru ove godine.

Mira Banjac Foto: Kristian Aranjoš

Ipak, brojni građani Novog Sada odlučili su da svojoj omiljenoj sugrađanki ulepšaju dan i pokažu koliko je vole i poštuju. Ispred zgrade u kojoj živi okupilo se na desetine ljudi koji su joj pevali i čestitali rođendan.

Dirnuta ovim gestom, Mira je izašla na terasu, nasmejana pozdravila okupljene, mahala im i slala poljupce u znak zahvalnosti.

"Jedna je Mira Banjac", uzviknuo je jedan od okupljenih građana.

Video snimak koji prikazuje kako su Mirini sugrađani iznenadili slavnu glumicu brzo se proširio društvenim mrežama. Korisnici su oduševljeno delili snimak, hvaleći i gest Novosađana i iskrenu, dirljivu reakciju Mire Banjac.

Mira Banjac je obeležila istoriju pozorišta, filma i televizije na našim prostorima, a u karijeri koja traje duže od sedam decenija odigrala je preko 320 uloga i tokom svoje 76 godina duge glumačke karijere dobila je najveće esnafske nagrade i priznanja. Tu su Dobričin prsten, Nagrada Žanka Stokić, Zlatni ćuran, Statueta Ćuran, Nagrada Pavle Vuisić, Statueta Joakim Vujić, dve Sterijine nagrade, dve Zlatne arene, Nušićeva nagradu i mnoge druge. Mira je uvek isticala da su sve nagrade koje je dobila jedna vrsta ogromne obaveze, za svakog umetnika.

