Poznato mesto i vreme sahrane Radomira Putnika
Dramaturg i teatrolog Radomir Putnik, koji je preminuo u ponedeljak, 3. novembra, biće sahranjen u četvrtak, 6. novembra, na Novom bežanijskom groblju, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika.
Kako stoji u objavi, opelo počinje u 12 sati, dok je ispraćaj u 12.30.
"Opraštamo se od Radomira Putnika, dramaturga i teatrologa, posvećenog stvaraoca u pozorištu i kulturi. Svojim znanjem i predanim radom kao kritičar i teoretičar, ali i kao direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, doprineo je umetničkom razvoju teatra u našoj zemlji. Objavljivao je pozorišne kritike u Politici, uređivao časopise Scenu i Teatron, pisao za Ludus… Bio je profesor dramaturgije, objavio više knjiga poezije i proze, napisao je petnaestak drama prikazivanih u profesionalnim pozorištima i na televiziji, adaptirao književna dela za pozorište i televiziju, kao i televizijsku seriju 'Kraj dinastije Obrenović'. Tokom svog dugogodišnjeg rada na polju kulture primio je brojne nagrade, kao priznanje za njegovu produktivnost i nemerljiv dopinos našoj kutluri, a ove godine uručena mu je Sterijina nagrada za životno delo. Radomir Putnik biće sahranjen u četvrtak, 6. novembra na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 12:00h, ispraćaj je u 12:30h", naveli su iz Udruženja dramskih umetnika na Instagramu.
Biografija Radomira Putnika
Radomir Putnik, rođen 9. jula 1946. godine, bio je jedno od ključnih imena srpske pozorišne umetnosti i istaknuti Vrščanin koji je svojom predanošću obogatio kulturni život svog grada.
Putnik je odrastao i mladost proveo u Vršcu, gde je dao ogroman doprinos razvoju lokalne i nacionalne pozorišne scene. Njegove prve drame oživele su upravo na sceni Narodnog pozorišta „Sterija“, a bio je i jedan od osnivača festivala „Vršačka pozorišna jesen“, čiji je ujedno bio i prvi selektor.
Njegov autorski rad i posvećenost umetnosti ostavili su dubok trag u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Zbog toga je pozorište „Sterija“ prethodne dve sezone posvetilo njemu, vraćajući se njegovim delima posle više od tri decenije.
Povodom Svetskog dana pozorišta 2024. godine, publika je imala priliku da ponovo vidi njegovu poznatu duodramu „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage“, dok je jubilej — 80 godina vršačkog pozorišta (2025) — u potpunosti bio posvećen njegovom stvaralaštvu. Tada je praizvedena njegova horor drama „Noć u Keltijevoj kući“, a održana je i promocija knjige „Kolaž o Aci Popoviću“, poslednjeg objavljenog Putnikovog dela.
Radomir Putnik ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Narodno pozorište „Sterija“ oprostilo se od svog saradnika, prijatelja i umetnika rečima zahvalnosti, uz obećanje da će njegova dela i sećanje na njega zauvek ostati deo istorije srpskog pozorišta.
