Dramaturg i teatrolog Radomir Putnik, koji je preminuo u ponedeljak, 3. novembra, biće sahranjen u četvrtak, 6. novembra, na Novom bežanijskom groblju, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika.

Kako stoji u objavi, opelo počinje u 12 sati, dok je ispraćaj u 12.30.

"Opraštamo se od Radomira Putnika, dramaturga i teatrologa, posvećenog stvaraoca u pozorištu i kulturi. Svojim znanjem i predanim radom kao kritičar i teoretičar, ali i kao direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, doprineo je umetničkom razvoju teatra u našoj zemlji. Objavljivao je pozorišne kritike u Politici, uređivao časopise Scenu i Teatron, pisao za Ludus… Bio je profesor dramaturgije, objavio više knjiga poezije i proze, napisao je petnaestak drama prikazivanih u profesionalnim pozorištima i na televiziji, adaptirao književna dela za pozorište i televiziju, kao i televizijsku seriju 'Kraj dinastije Obrenović'. Tokom svog dugogodišnjeg rada na polju kulture primio je brojne nagrade, kao priznanje za njegovu produktivnost i nemerljiv dopinos našoj kutluri, a ove godine uručena mu je Sterijina nagrada za životno delo. Radomir Putnik biće sahranjen u četvrtak, 6. novembra na Novom bežanijskom groblju. Opelo počinje u 12:00h, ispraćaj je u 12:30h", naveli su iz Udruženja dramskih umetnika na Instagramu.

Radomir Putnik Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Biografija Radomira Putnika

Radomir Putnik, rođen 9. jula 1946. godine, bio je jedno od ključnih imena srpske pozorišne umetnosti i istaknuti Vrščanin koji je svojom predanošću obogatio kulturni život svog grada.

Putnik je odrastao i mladost proveo u Vršcu, gde je dao ogroman doprinos razvoju lokalne i nacionalne pozorišne scene. Njegove prve drame oživele su upravo na sceni Narodnog pozorišta „Sterija“, a bio je i jedan od osnivača festivala „Vršačka pozorišna jesen“, čiji je ujedno bio i prvi selektor.

Foto: Srđan Doroški

Njegov autorski rad i posvećenost umetnosti ostavili su dubok trag u savremenoj srpskoj dramaturgiji. Zbog toga je pozorište „Sterija“ prethodne dve sezone posvetilo njemu, vraćajući se njegovim delima posle više od tri decenije.

Foto: Ustupljene fotografije

Povodom Svetskog dana pozorišta 2024. godine, publika je imala priliku da ponovo vidi njegovu poznatu duodramu „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage“, dok je jubilej — 80 godina vršačkog pozorišta (2025) — u potpunosti bio posvećen njegovom stvaralaštvu. Tada je praizvedena njegova horor drama „Noć u Keltijevoj kući“, a održana je i promocija knjige „Kolaž o Aci Popoviću“, poslednjeg objavljenog Putnikovog dela.

Foto: Ustupljene fotografije

Radomir Putnik ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj kulturi. Narodno pozorište „Sterija“ oprostilo se od svog saradnika, prijatelja i umetnika rečima zahvalnosti, uz obećanje da će njegova dela i sećanje na njega zauvek ostati deo istorije srpskog pozorišta.

