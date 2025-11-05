Otvoren poetski konkurs povodom premijere filma "Hajduk u Beogradu": Veliki pisci Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović članovi su žirija
Povodom premijere najavljivanog hita "Hajduk u Beogradu" i bioskopskog starta filma otvoren je poetski konkurs sa pozivom svih zainteresovanih da do 20. novembra pošalju svoje originalne stihove na temu "Moj dan sa Hajdukom".
Svi, maštom podstaknuti i bez obzira na uzrast, pozivaju se da pretoče svoja razmišljanja u stihove i učestvuju u datom konkursu. Svaki učesnik može poslati jedan autorski rad, a pesme moraju biti originalne i neobjavljene. Radovi se šalju isključivo putem Google Forms obrasca na sledećem linku https://forms.gle/nbYjFNQNDL2sYEok7.
Stručni dvočlani žiri koji čine pisci Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović odlučivaće o onim, najistaknutijim autorskim radovima, a prva tri biće nagrađena vrednim poklonima koje obezbeđuje i izdavačka kuća Laguna.
Treće i drugo mesto donosi prve tri knjige priče "Hajduk u Beogradu", plus poklon proizvode iz filma, kao i 2 karte za projekciju. Prvo mesto donosi serijal knjiga "Hajduk u Beogradu", takođe poklon proizvode iz filma i 2 karte za projekciju.
Nagrađene pesme biće javno predstavljene u okviru programa posvećenog filmu "Hajduk u Beogradu" i objavljene na zvaničnim kanalima organizatora.
Kako bi, za autora stiha izgledao jedan dan proveden sa glavnim junakom priče, koji je nastao iz pera pisca Gradimira Stojkovića, a koji simboliše slobodu i hrabrost i ujedno nikad ne stari, upravo je podstrek za najlepšu ispisanu pesmu o Hajduku.
Reč je o prvoj filmskoj ekranizaciji kultnog romana Gradimira Stojkovića koji je, od kada je objavljen 1985. godine, obeležio srećnu mladost mnogim generacijama.
Priča prati dečaka Gligorija Pecikozu Hajduka koji se iz manjeg mesta, zajedno sa svojim roditeljima doseljava u Beograd, postavljajući pred sobom izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, Hajduk spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.