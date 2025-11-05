Slušaj vest

Povodom premijere najavljivanog hita "Hajduk u Beogradu" i bioskopskog starta filma otvoren je poetski konkurs sa pozivom svih zainteresovanih da do 20. novembra pošalju svoje originalne stihove na temu "Moj dan sa Hajdukom".

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Svi, maštom podstaknuti i bez obzira na uzrast, pozivaju se da pretoče svoja razmišljanja u stihove i učestvuju u datom konkursu. Svaki učesnik može poslati jedan autorski rad, a pesme moraju biti originalne i neobjavljene. Radovi se šalju isključivo putem Google Forms obrasca na sledećem linku https://forms.gle/nbYjFNQNDL2sYEok7.

Stručni dvočlani žiri koji čine pisci Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović odlučivaće o onim, najistaknutijim autorskim radovima, a prva tri biće nagrađena vrednim poklonima koje obezbeđuje i izdavačka kuća Laguna. Treće i drugo mesto donosi prve tri knjige priče "Hajduk u Beogradu", plus poklon proizvode iz filma, kao i 2 karte za projekciju. Prvo mesto donosi serijal knjiga "Hajduk u Beogradu", takođe poklon proizvode iz filma i 2 karte za projekciju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nagrađene pesme biće javno predstavljene u okviru programa posvećenog filmu "Hajduk u Beogradu" i objavljene na zvaničnim kanalima organizatora.



Kako bi, za autora stiha izgledao jedan dan proveden sa glavnim junakom priče, koji je nastao iz pera pisca Gradimira Stojkovića, a koji simboliše slobodu i hrabrost i ujedno nikad ne stari, upravo je podstrek za najlepšu ispisanu pesmu o Hajduku.

Reč je o prvoj filmskoj ekranizaciji kultnog romana Gradimira Stojkovića koji je, od kada je objavljen 1985. godine, obeležio srećnu mladost mnogim generacijama.

Foto: RTS Printscreen



Priča prati dečaka Gligorija Pecikozu Hajduka koji se iz manjeg mesta, zajedno sa svojim roditeljima doseljava u Beograd, postavljajući pred sobom izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, Hajduk spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.

Beogradska premijera filma zakazana je za 11. novembar u mts Dvorani, a od četvtrka 13.11. naći će se na redovnom bioskopskom.