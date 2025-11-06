Olga Odanović kao Zlatana u seriji Selo gori a baba se češlja

Proslavljena srpska glumica Olga Odanović je tokom karijere ostvarila brojne uloge. Olgu trenutno gledamo u seriji "Radio Mileva", a najvoljenija je zbog lika Zlatane koji je igrala u seriji "Selo gori, a baba se češlja" reditelja i glumca Radoša Bajića. U nekoliko navrata glumica je otkrila da je malo falilo da tu ulogu odigra neko drugi.

- Dvadesetak godina sam radila u pozorištu. Ulogu koju mi je Radoš Bajić namenio u seriji sam isprva odbila. Mislila sam da je to toliko daleko od mene, da ja to neću moći - otkrila je glumica pa se dotakla i Mande, koji joj je u seriji bio muž Milašin.

- Ja sam sa Mandom delila hiljade i hiljade kadrova, pre svega u ovoj seriji Radoša Bajića. To je bila jedna interesantna priča, pre nego što smo dobili uloge uopšte. Na prvo čitanje ja sam Radošu vratila tekst, jer sam smatrala da to nije za mene", rekla je glumica i dodala:

- Zaista sam mislila tako kad sam pročitala. Nekako sam iz prvog čitanja videla da je u pitanju mentalitet, nije lako igrati mentalitet. Morate dobro da poznajete taj svet, tu seosku sredinu, a pošto je Radoš iz tog kraja, odnosno iz Medveđe, on je zato to tako dobro napisao - zaključila je Olga.

Glumica je jednom prilikom otkrila kako ju je Radoš Bajić ubedio da ipak prihvati ulogu:

- Volim da kažem da je Radoš napisao elegiju o srpskom selu, mislim da je to vrlo značajan tekst. I ja vratim ulogu. Međutim, vidim oni ne počinju da snimaju mesec, dva, tri. U maju me ponovo pozove, a prošlo je šest, sedam meseci... Kaže Radoš: 'Olga, mi smo ipak odlučili ponovo. Ja sam sada napravio tu neku konstalaciju, Manda, Okanović i ti da budete porodica, da vidimo kako funkcioniše, da se pozabavimo govorom, da pričamo,da ja vama kažem nešto o tim ljudima' - rekla je Olga gostujući na "K1" televiziji.

Nakon teškog perioda za vreme pandemije korona virusa, Olga je otkrila da je rola Mileve u seriji "Radio Mileva" nju spasila:

- Ovaj period snimanja je izlečio moju dušu. Mene je “Radio Mileva” spasila. Nisam gledala televiziju, vesti, čitala novine, samo sam se radovala sledećem snimajućem danu. Drugačije je nego u pozorištu jer je teško kada glumac izgubi kontinuitet rada na sceni. Pozorište je jedna dispciplina, potreban je trening, morate da budete u kondiciji, traži psihofizičku snagu, a sad primećujem da nemam kondiciju, istakla je tada.

U razgovoru za TV Ekran dramska umetnica se osvrnula i na veliki uspeh serije kod publike i pozitivne reakcije na svaki kadar koje prate celu ekipu.

- Ona nas vraća i podseća na neko lepo vreme kada su svi stanovi bili otključani, a komšije razmenjivale ono što umese i spreme. I uvek u svakoj zgradi postoji neko kao što je ovde Marko Gvero. Neko kao član porodice, hausmajstor koji zapravo ništa ne popravlja, ali je tu za priču i razgovor - rekla je Olga.

