Druga sezona serije "Crna svadba" donosi nove slojeve iskušenja i otkriva nam narodne mitove i predanja po kojima je ova TV saga postala prepoznatljiva.

Od 25. oktobra, subotom i nedeljom od 21h, ekskluzivno na Superstar TV kanalu mnogobrojna publika prati drugu sezonu "Crne svadbe" koja ne donose samo nastavak priče, već nas suočava s mnogim pitanjima: koliko smo daleko spremni da odemo u potrazi za svetlom.

U novim epizodama, isprepletene vremenske linije vode publiku decenijama unazad, u korene zla čije posledice i danas oblikuju sudbine junaka. Dok se stari mitovi sudaraju sa modernim svetom, rađa se legenda o Crnoj ruži - kultu koji se pojavljuje kad vera iščezne, a tehnologija postane nova religija.

U urbanim predanjima Crna ruža nije samo priča sa mračnih foruma. To je simbol potpunog odricanja od svetla, trenutak kad čovek odbacuje sve - ime, sećanje i identitet. Mit govori o tajnom obredu sa crnim voskom, ogledalom i ekranom koji ne prikazuje lice, već senku iza njega. Neki kažu da oni koji su joj se poklonili nestaju bez traga, da se vraćaju drugi, nikada isti. Jer Crna ruža ne cveta u zemlji, već u čoveku. A kad procveta – svet oko njega uvene.

Jedan od ključnih likova druge sezone je sveštenik Jovan, kojeg tumači glumac Zlatan Vidović, a koji upravo kroz ovaj motiv Crne ruže preispituje granice dobra, zla i vere.

"Zaista, jedan od najboljih scenarija koje sam pročitao u toku svoje karijere. Jako intrigantno, jako korespondira sa današnjim vremenom. Mislim da je scenario veoma pametno napisan, na više nivoa - od izgradnje likova do izgradnje situacija, okolnosti. Tako da sam bio veoma srećan što su me pozvali da igram u ovoj seriji. Veoma ozbiljna produkcija, prije svega. Autorski tim, kolege glumci... Sve se nekako lijepo složilo. Gledao sam prvu sezonu koja mi je takođe bila veoma dobar reper šta me očekuje u drugoj. To je jedna od zaista najboljih serija, slobodno mogu reći, u posljednje vrijeme u našoj kinematografiji. I mislim da gledaoce očekuje jedna zaista uzbudljiva i intrigantna priča na više nivoa; od krimi noar žanra do borbe dobra i zla", izjavio je glumac Zlatan Vidović.

Produkcijski impresivna i narativno smela, druga sezona Crne svadbe još jednom potvrđuje status jedog od najuspešnijih domaćih projekta TS Medie i produkcijske kuće Firefly.

Režiju potpisuje Nemanja Ćipranić, a scenario Aleksandar Radivojević. Glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.