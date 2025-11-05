Slušaj vest

Velikanke jugoslovenskog i srpskog glumišta Mira Banjac i Renata Ulmanski obeležile su čitave epohe domaće kulture, a malo ko zna da je slavna Renata svega nekoliko nedelja mlađa od svoje koleginice i dugogodišnje prijateljice Mire.

Obe i danas, u poznim godinama, predstavljaju žive legende srpskog glumišta.

Mira Banjac proslavila je juče 96. rođendan. Velikanka srpskog i jugoslovenskog glumišta je ostavila neizbrisiv trag na filmu, televiziji i pozorišnim daskama. Tokom višedecenijske karijere ostvarila je niz nezaboravnih uloga u kultnim ostvarenjima poput serije "Vruć vetar", filmova "Sjećaš li se Doli Bel?", "Balkanski špijun", "Varljivo leto '68", "Ljepota poroka", "Majstori, majstori", kao i predstava "Radovan III" i "Priče iz radionice" uz Zorana Radmilovića.

Pogledajte u galeriji neke od uloga Mire Banjac:

Dobitnica je najznačajnijih domaćih priznanja – profesionalnih, gradskih, pokrajinskih i republičkih, a o njenom životu i stvaralaštvu napisano je i nekoliko knjiga.

Zanimljivo je i da novosadska poslastičarnica "Vremeplov" ima tortu koja nosi njeno ime.

Često se navodi da je Mira Banjac najstarija aktivna glumica u Srbiji, međutim postoji još jedna, koja je samo nekoliko nedelja mlađa od nje. U pitanju je Renata Ulmanski, još jedna istinska dama domaće scene, koja i danas, s vremena na vreme, prisustvuje kulturnim događajima u Beogradu.

Renata Ulmanski je glumom počela da se bavi još u detinjstvu, a tokom Drugog svetskog rata skrivala se na tavanu porodične kuće.

Renata Ulmanski Foto: Zorana Jevtić

U tim teškim trenucima veliku podršku pružio joj je reditelj Jevrejin Erik Hecl, koji joj je držao časove glume – što je, kako će se kasnije ispostaviti, bilo presudno za njen životni poziv.

Završila je Dramski studio pri Narodnom pozorištu u klasi Mate Miloševića, a tokom karijere bila je članica Narodnog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, Beogradskog dramskog i Ateljea 212.

Na velikom platnu debitovala je u mladosti, a poslednji put glumila je 2016. godine u filmu "Ime: Dobrica, prezime: nepoznato".

Renata Ulmanski dobitnica je Zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli, Statuete Joakim Vujić za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji i tri Sterijine nagrade.

Renata Ulmanski 1971. godine Foto: Youtube Printscreen

Mira Banjac je o svojoj dugogodišnjoj prijateljici govorila s posebnim poštovanjem:

– Gospođa, zaista, gospođa Renata Ulmanski u mom životu ima crvenim slovima zapisano ime. Vrlo je teško pričati o osobi koja je pola veka moj istinski prijatelj. Godine su učinile da pređemo u jedno ozbiljno prijateljstvo. To prijateljstvo se moralo zaslužiti – istakla je Banjac.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

