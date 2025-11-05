Slušaj vest

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, u četvrtak, 13. novembra 2025. godine, sa početkom u 20 časova u Domu kulture u Pirotu nastupiće Balet Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.

Balet Srpskog narodnog pozorišta gostuje u Pirotu Foto: Marija Erdelji

Publika će imati priliku da uživa u izboru najlepših delova baletskog repertoara među kojima su “Labudovo jezero”, “Žizela”, “Bajadera”, “Vragolanka” i “Don Kihot”, ali i fragmenatma iz savremenih komada koje su za novosadski ansambl kreirali Jakopo Godani i Maša Kolar.

Nastup će obuhvatiti solističke i ansambl deonice, u izvođenju prvaka, solista i članova ansambla Baleta Srpskog narodnog pozorišta. Program je osmišljen tako da prikaže raznovrsnost klasičnog baletskog repertoara i nove umetničke domete novosadskog Baleta koji predvodi Aja Jung.

Ljubitelje umetničke igre, ali i one koji se prvi put susreću sa ovom umetnošću, očekuje veče puno energije, virtuoznosti i elegancije, koje će dugo pamtiti. Nastup se održava u renoviranoj sali pirotskog Doma kulture, a ulaznice su dostupne na blagajni Doma kulture Pirot.