Kod beogradskog fotografa Koste Novakovića su dolazile mlade žene iz imućnijih porodica koje su bile željne popularnosti, a on ih je slikao gole.

Verovatno nema čoveka koji na pitanje “Šta to radiš kume?", kao iz topa ne odgovara čuvenom replikom “Ništa kume, vežbamo za film”, koju u kultnom ostvarenju “Maratonci trče počasni krug” izgovara Đenka, kojeg je maestralno odigrao pokojni Bora Todorović.

Bora Todorović i Seka Sablić u filmu "Maratonci trče počasni krug":

Međutim, malo je poznato da je Đenka stvarno postojao, a u priči o predratnom snimatelju Kosti Novakoviću, koji je bio stručnjak za erotske filmove, mogu se prepoznati mnoge njegove osobine.

Kosta je u vreme između dva rata imao studio u Kursulinoj ulici na Vračaru, a posebna specifičnost je bila u tome što je svaki od četiri zida u toj prostoriji bio različit. Kod njega su dolazile mlade žene iz imućnijih porodica koje su bile željne popularnosti, a on ih je slikao gole.

On je devojke slikao u slobodnijim pozama, i četiri različito obojene zidove je koristio kako bi što ekonomičnije snimao budući da je imao jednu, ali okretnu kameru. Na taj način je praktično dobijao četiri različite scene.

U njegovom studiju su snimljene i lezbijske scene iz filma “Kralj Čarlstona i vesele beogradske devojke”, kao i erotski film “Devojka koja čita”, a dokaz za to su upravo šareni zidovi koji se vide na snimcima.

Inače, taj studio je srušen tokom Drugog svetskog rata.

Smatra se da je Novakovićevo najpoznatije ostvarenje “Grešnica bez greha” iz 1930, u kojem ima slobodnijih scena, ali se ipak ne ubraja u erotske filmove.

