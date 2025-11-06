Kadar iz filma Kako je ovde tako zeleno

31. Festival autorskog filma (FAF), jedan od najuglednijih i najuticajnijih filmskih festivala u regionu, biće održan od 21. do 28. novembra u Beogradu i gradovima širom Srbije.

Ovogodišnji FAF donosi raznovrstan program koji spaja pobednike svetskih filmskih festivala, nove filmove autora koje publika voli i prepoznaje, kao i ostvarenja koja pomeraju granice i otkrivaju nove tokove u savremenom autorskom filmu.

Kadar iz filma Kako je ovde tako zeleno Foto: FAF promo

FAF i ove godine potvrđuje status kultne manifestacije posvećene autorskom filmu, mestu gde se slavi sloboda izraza, promišlja o stvarnosti i podstiče dijalog između stvaralaca i publike. Festival će biti otvoren u petak, 21. novembra u 19 časova u Velikoj sali mts Dvorane projekcijom filma "Kako je ovde tako zeleno?" Nikole Ležaića.

Radnja filma prati Nikolu, reditelja koji je zaglavljen u svetu reklama. U želji da unese promenu u svoj život, on kupuje stari kombi kako bi ga preuredio u kamper i započeo porodična putovanja sa suprugom i ćerkom koja uskoro treba da se rodi. Kada sazna da bi posmrtni ostaci njegove pokojne bake, izbeglice iz rata, mogli da budu vraćeni u njeno rodno selo u Dalmaciji, kreće na put sa ocem, Mirkom, koji se nakon 25 godina vraća u porodičnu kuću. Tokom putovanja, Nikola stiče neočekivane uvide o roditeljstvu, porodici, prolaznosti vremena i maglovitoj prirodi sećanja. Uloge u filmu tumače: Filip Đurić, Izudin Bajrović, Stojan Matavulj.

Kadar iz filma Kako je ovde tako zeleno Foto: FAF promo

Autorke vizuelnog rešenja ovogodišnjeg izdanja Festivala autorskog filma su Selena Kučević i Katarina Stanojlović.

Govoreći o ideji koja stoji iza dizajna, autorke ističu: - Identitet 31. Festivala autorskog filma teži da komunicira na emotivnom nivou. Jutro, odnosno svetlo koje iznova ispunjava tamni prostor, noseći je element idejnog koncepta. Odnos između ova dva prostora mesto je napetosti, ali i promene. Svetlo, predstavljeno belom bojom, stvara uslove za film, za autorstvo, za događaj, dok linije služe kao nagoveštaj kretanja i susreta. Identitet festivala zamišljen je kao poziv na poverenje u proces, u pokret i u svetlo koje uvek pronalazi način da istraje.

Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji. Ulaznice za otvaranje 31. FAF-a mogu se kupiti od srede, 5. novembra na blagajni mts Dvorane, kao i preko sajta www.mtsdvorana.rs.

31. Festival autorskog filma Foto: FAF promo

Više informacija o programu 31. FAF-a biće uskoro dostupno na sajtu i društvenim mrežama festivala.

