Slavni američki glumac Volton Gogins, koji je ostvario zapaženu ulogu Rika u trećoj sezoni globalno popularne serije "Beli lotos" na HBO, u Beogradu snima film "Slikar" (Painter), saznaje Kurir. On je nedavno na svom Instagramu podelio čitav album fotografija iz glavnog grada Srbije, među kojima su slike Crkve Svetog Marka, Kalemegdana, Skadarlije i brojnih kafića, uz kratak zapis o tome koliko mu se Beograd dopada.

1/14 Vidi galeriju Volton Gogins u Beogradu Foto: Printscreen/ Instagram/ waltongogginsbonafide



- Srbija, Beograd. Prelepo je ovde - napisao je glumac u opisu fotografija.



O novom projektu kuće " 20th Century Studios" (Tventit senčuri stjudioz) pisali su Holivud riport i Dedlajn. Akcioni spektakl potpisuje kao reditelj, što će biti i njegov debi, čuveni kaskader Garet Voren.



Derek Kolstad, tvorac franšize "Džon Vik", napisao je scenario i producira film zajedno sa Druom Sajmonom i Semom Spajserom iz kompanije "Film nejšns infrejrd pikčers", kao i sa Džošom Adlerom iz kuće "Sirkl M + P". Veliki autor i tvorac franšize "Avatar" Džejms Kamerun izvršni je producent u ime kompanije "Lajhtstorm entertejnment". Projekat za studio nadgleda Dž. R. Jang, a snimanje se odvija u Srbiji.

Amber Midtander Foto: Rob Latour / Shutterstock Editor



Glavnu ulogu tumači Amber Midtander i igra mladu ženu obučenu za borbu još od detinjstva, koja koristi svoje veštine kako bi spasla oca (Volton Gogins) nakon što ga otmu, upuštajući se u opasnu misiju, koja će staviti njene sposobnosti na najveći test.

Film je prošle jeseni predstavio "Film nejšn" na američkom filmskom tržištu (AFM), a prvobitno je trebalo da u njemu glumi Alan Ričson uz Amber Midtander, ali je morao da odustane zbog problema sa rasporedom. Gogins je stigao kao odlična zamena nakon uspeha serije "Beli lotos". Epizodne uloge je, kako saznajemo, dobilo nekoliko naših glumica, čija se imena još drže u tajnosti.

Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia



Volton Gogins (53), koji je rođen u Alabami, ogromnu popularnost je stekao upravo zahvaljujući ulozi u seriji "Beli lotos". Nakon preseljenja u Los Anđeles započeo je posao u servisu za pranje automobila, istovremeno pohađajući časove glume. Tokom karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima "Linkoln", "Đangova osveta", "Podlih osam","Tomb Rajder", a publika ga danas prepoznaje i po dvostrukoj ulozi Gula i Kupera Hauarda u hit seriji "Fallout" na Amazonu.

Njegov novi film "Najsrećniji čovek u Americi" upravo se prikazuje u bioskopima.