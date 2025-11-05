Slušaj vest

U Modernoj galeriji Valjevo do 1. decembra postavljena je izložba umetničkih dela iz kolekcije Zorana Popovića, koja je već privukla pažnju publike iz cele Srbije. Postavka "Zapleti slikane stvarnosti: izbor iz kolekcije Zorana Popovića" predstavlja svojevrsnu retrospektivu savremenog slikarstva i obuhvata čak 47 dela nastalih u proteklih sedam decenija - od 1953. do 2025. godine.

1/3 Vidi galeriju Tri slike Ljube Popovića Foto: Moderna galerija Valjevo



Poseban kuriozitet izložbe jeste činjenica da su u Modernoj galeriji Valjevo prvi put prikazane slike Petra Lubarde, i to "Smederevo" iz 1968. i "Rađanje jezera" iz 1971. godine, kao i da su tri slike Ljube Popovića prvi put izložene u Srbiji. Reč je o delima nastalim u prvim godinama umetnikovog života u Parizu - "Kuća nektara" (1964), "Rekvijem" (1965) i "Baltazar" (1966). Ove slike su ubrzo nakon nastanka prodate američkom kolekcionaru i više od pola veka bile su deo kolekcije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Slika Smederevo Foto: Moderna galerija Valjevo



Ljuba Popović (1934-2016) osnovnu školi i gimnaziju završio je u Valjevu, a Akademiju likovnih umetnosti 1959. u klasi profesora Marka Čelebonovića, Mila Milunovića i Đorđa Andrejevića Kuna. Od 1963. živeo je i stvarao u Parizu. Od 1960. učestvovao je na kolektivnim izložbama grupe Mediala. Bio je idejni osnivač i dugogodišnji predsednik Programskog saveta Moderne galerije Valjevo.

Petar Lubarda Foto: Pirntscreen Y