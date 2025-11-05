Prvi put u Srbiji izložene tri slike Ljube Popovića: Moderna galerija Valjevo ne zaboravlja svog velikana
U Modernoj galeriji Valjevo do 1. decembra postavljena je izložba umetničkih dela iz kolekcije Zorana Popovića, koja je već privukla pažnju publike iz cele Srbije. Postavka "Zapleti slikane stvarnosti: izbor iz kolekcije Zorana Popovića" predstavlja svojevrsnu retrospektivu savremenog slikarstva i obuhvata čak 47 dela nastalih u proteklih sedam decenija - od 1953. do 2025. godine.
Poseban kuriozitet izložbe jeste činjenica da su u Modernoj galeriji Valjevo prvi put prikazane slike Petra Lubarde, i to "Smederevo" iz 1968. i "Rađanje jezera" iz 1971. godine, kao i da su tri slike Ljube Popovića prvi put izložene u Srbiji. Reč je o delima nastalim u prvim godinama umetnikovog života u Parizu - "Kuća nektara" (1964), "Rekvijem" (1965) i "Baltazar" (1966). Ove slike su ubrzo nakon nastanka prodate američkom kolekcionaru i više od pola veka bile su deo kolekcije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ljuba Popović (1934-2016) osnovnu školi i gimnaziju završio je u Valjevu, a Akademiju likovnih umetnosti 1959. u klasi profesora Marka Čelebonovića, Mila Milunovića i Đorđa Andrejevića Kuna. Od 1963. živeo je i stvarao u Parizu. Od 1960. učestvovao je na kolektivnim izložbama grupe Mediala. Bio je idejni osnivač i dugogodišnji predsednik Programskog saveta Moderne galerije Valjevo.
Ova izuzetna zbirka kapitalnih dela najvećih domaćih i jugoslovenskih umetnika zavređuje posebnu pažnju. Pored radova Petra Lubarde i Ljube Popovića, posetioci imaju priliku da vide dela Miće Popovića, Vere Božičković Popović, Bore Iljovskog, Miodraga Dada Đurića, Petra Omčikusa, Leonida Šejke, Vladimira Veličkovića, Miloša Šobajića, Radomira Reljića, Radomira Damnjanovića Damnjana, Lazara Vozarevića, Branka Filipovića Fila, Miodraga B. Protića, Stojana Ćelića, kao i Selene Vicković, Mrđana Bajića, Biljane Đurđević, Andree Ivanović Jakšić, Ivana Grubanova, Ivana Šuletića, Nemanje Mate Đorđevića, Damjana Kovačevića, Kristine Pirković, Tadije Janičića i mnogih drugih.