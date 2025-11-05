Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je u Etnografskom muzeju na svečanom obeležavanju Međunarodnog dana romskog jezika da je današnji datum značajan za romsku zajednicu u Srbiji, ali i za našu državu u celini.

Selaković je ukazao da u vremenu migracija, brzih kulturnih promena i lomova u savremenom svetu pitanje očuvanja romskog jezika nije usmereno u prošlost nego ka budućnosti, da je jezik ono što povezuje pripadnike jednog naroda preko granica i dijalekata u svim državama u kojima žive te da je danas naša odgovornost veća nego ikada, posebno imajući u vidu da je romski jezik uvršten u Uneskovu Crvenu knjigu ugroženih jezika.

Foto: Ministarstvo Kulture I Informisanja

„Ne smemo dozvoliti da se jezik koji je preživeo vekove izgubi u našoj ravnodušnosti. Zato smo i danas, sa punim uverenjem, u poziciji da kažemo da će Srbija ostati oslonac, partner i dom romskom jeziku i romskom narodu.Činjenica što se ovaj dan godinama obeležava u državnim institucijama i ustanovama – u više navrata u Narodnoj skupštini Republike Srbije, danas u Etnografskom muzeju, najbolji je dokaz da je naš odnos prema ovom pitanju ozbiljan, iskren i odgovoran. Na tom putu Ministarstvo kulture će i dalje biti tu, kao garant kontinuiteta, kao partner i kao podrška“, naglasio je Selaković.

Ministar je dodao da je današnji skup sabiranje oko jednog naroda koji je utkao deo sebe u istoriju Srbije i koji je, u svim svojim vekovima, usponima i padovima, ovaj prostor doživljavao kao svoj dom i svoju otadžbinu.

Foto: Ministarstvo Kulture I Informisanja

„Romi u Srbiji su kroz generacije delili sudbinu ove zemlje i Srbiju su, to ne smemo nikada da zaboravimo, vekovima doživljavali kao svoj istinski dom koji su gradili, koji su branili. Zato Međunarodni dan romskog jezika nije praznik samo romske zajednice već i nas, njihovih sugrađana“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture I Informisanja

Prema njegovim rečima, romski jezik je u središtu romskog identiteta i „živi svedok njihove sudbine“ čiju vrednost je prepoznao i UNESKO proglašenjem 5. novembra Svetskim danom romskog jezika kako bi se svima stavilo do znanja da njegovo očuvanje predstavlja kulturnu obavezu civilizovanih naroda.

„Romski jezik, sa svojih oko 33.000 kodifikovanih reči i sedamnaest dijalekata koji su međusobno razumljivi, ima sve preduslove za modernizaciju i finalnu standardizaciju, a Srbija će, kao što je činila i do sada, podržavati svaki napor romskih intelektualaca, lingvista i nosilaca kulture u daljem razvoju njihovog jezičkog izraza kako bi se to bogatstvo ne samo sačuvalo, nego i živelo u svakodnevici“, poručio je Selaković.

Svim pripadnicima romske nacionalnosti u Republici Srbiji Selaković je, uz Međunarodni dan romskog jezika, čestitao na istrajnosti, bogatoj istoriji, kulturi i snazi.