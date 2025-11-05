Maša Dakić dobitnica Nagrade "Miloš Žutić" za 2024. godinu
Nagrada “Miloš Žutić” (za 2024) je godišnja nagrada koju Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje, a sada je dodeljena Maši Dakić za ulogu u predstavi “Prima Facie” po tekstu Suzie Miller, u režiji Anje Suše, u sopstvenoj produkciji.
Žiri u sastavu: Anđelka Nikolić, Bojan Žirović (predsednik), Fedor Šili i Joakim Tasić odluku je doneo jednoglasno, na sastanku održanom 5. novembra 2025.
U konkurenciji za nagradu učestvovala su glumačka ostvarenja u predstavama premijerno izvedenim u periodu od 1. jula 2023. do 30. juna 2024. godine.
Nagrada “Miloš Žutić” ustanovljena je 1994. godine. Sastoji se od plakete sa likom Miloša Žutića, rad akademskog vajara Zvonka Novakovića, unikatne diplome na pergamentu, rad akademskog slikara i scenografa Geroslava Zarića i novčanog iznosa.
Nagrada će Maši Dakić biti uručena 26. novembra 2025. nakon izvođenja predstave u Bitef teatru.