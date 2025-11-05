Bićete nervozni zbog poslovnih promena s kojima se nećete slagati, a bićete prinuđeni da sprovodite. Predano ćete raditi, ali i biti nervozni. Partner... Vidi više

Maksimalno ćete se posvetiti poslu, ali možete očekivati podršku nadređenih. Vaša emotivna veza biće na sigurnim nogama, a slobodni će uživati u društ... Vidi više

Zbog promena na poslu moraćete da promenite svoje radne navike, što vam neće lako pasti. Stariji kolega će vas omesti na putu do uspeha, ali to vas ne... Vidi više

Ovog dana napravićete dobar početak na putu do poslovnog uspeha. Privatnici neće odoleti poslovnim izazovima - i manja doza rizika biće veliki motiv d... Vidi više

Stanje na poslu je uobičajeno, pa nećete imati većih problema. Emotivne veze prolaze kroz fazu transformacije. Partner nesebično doprinosi harmoniji u... Vidi više

Uspećete da se pozicionirate u kolektivu ili da postignete ogroman uspeh ako radite samostalno. Oslonite se na sopstveno zalaganje. Bićete zbunjeni re... Vidi više

U ovom danu više ćete biti raspoloženi za provod nego za rad. A i unosite emocije u posao, što se može ispostaviti kao negativno delovanje na razvoj s... Vidi više

Često ćete izlaziti u susret željama kolega i poslovnih partnera. Držaćete se ciljeva koje ste zacrtali, ali ovog dana veći deo posla ostaje nezavršen... Vidi više

Uspećete da pronađete načine za novu zaradu, možda i za dodatni posao. Želećete da vodite glavnu reč na poslu, što vas može dovesti u loš položaj. Mog... Vidi više

Imaćete kvalitetnu komunikaciju s kolegama i jasno staviti do znanja svoje želje i planove. Konstantno se takmičite sa svojim okruženjem, ali i sa sob... Vidi više

Uspećete da se dokažete na poslu, te ćete posle dužeg vremena osetiti olakšanje i zadovoljstvo. Emotivne veze biće veoma dinamične. Partner će biti za... Vidi više