Balet Srpskog narodnog pozorišta uspešno je završio turneju po Italiji. Na scenama u Trstu, Basanu del Grapi i Bolonji, izveden je koreografski diptih “Dobre vibracije”, na oduševljenje italijanske publike. Gostovanja su praćena brojnim najavama u vodećim medijima, ali i značajnim osvrtima vodećih baletskih kritičara.

U sezoni tokom koje obeležava 75 godina umetničkog stvaralaštva, Balet Srpskog narodnog pozorišta počinje da gradi status jednog od najznačajnijih ansambala u regionu. “Dobre vibracije“ spojile su dve estetski snažne i međusobno različite koreografije – „Igru senki“ Jakopa Godanija i „Bolero“ Maše Kolar, koje su na upečatljiv način predstavile soliste, kao i veoma mlad i posve internacionalni sastav novosadskog Baleta.

Foto: Marija Erdelji

Turneja je započela 28. oktobra u Teatru Kontrada u Trstu, u okviru saradnje Vlade AP Vojvodine i italijanskog regiona Friuli, uz podršku Saveza Srba u Italiji i gradova Trsta i Novog Sada. Gostovanje se nastavilo 30. oktobra u Teatru Remondini u Basanu del Grapi, važnom kulturnom centru regiona Veneto, gde se Balet Srpskog narodnog pozorišta predstavio u organizaciji festivala Operaestate. Upravo je predstavom „Dobre vibracije“ otpočela zimska pozorišna sezona u ovom značajnom kulturnom centru.

„Zahvalna sam na saradnji sa direktorkom baleta Ajom Jung, koja nam je omogućila da u Basanu del Grapi imamo priliku da vidimo ansambl Srpskog narodnog pozorišta. Predstava “Dobre vibracije” izazvala je veliko interesovanje publike i označila dobar početak zimske pozorišne sezone. Predstava je nekoliko nedelja pre prikazivanja, bila rasprodata“, istakla je direktorka festivala Operaestate, Roza Skapin.

Turneja je završena 31. oktobra u legendarnom Teatru Duze u Bolonji, u okviru sezone umetničke igre u glavnom gradu Emilije Romanje, i na samom početku međunarodnog Baletskog takmičenja koje je okupilo preko 250 mladih igrača i više od 50 pedagoga i koreografa svetske reputacije. Među publikom su bili brojni pozorišni kritičari, kao i direktori italijanskih pozorišta. Najvažniji gost za igrače u Bolonji bio je koreograf Jakopo Godani.

Foto: Marija Erdelji

„Ponosan sam na sve igrače jer su bili otvoreni za interpretaciju novog igračkog jezika. Drago mi je što sam deo ovog tima, koji na scenu donosi sasvim novu energiju“, istakao je Jakopo Godani koji je prekinuo rad u minhenskom Baletu kako bi video izvođenje svog komada u Bolonji.

Italijanski mediji sa velikom pažnjom pratili su nastupe Baleta Srpskog narodnog pozorišta, istićuči da je reć o ansamblu koji neprekidno traje već 75 godina, a sada zapoćinje svoje prvo predstavljanje na italijanskim i evropskim scenama..Posebno interesovanje izazvala je koreografija italijanskog umetnika Jakopa Godanija, rađena upravo za novosadski ansambl, kao i prisustvo nekoliko italijanskih igrača u ansamblu.

„Sa koreografima svetske reputacije kao što su Icik Galili, Enriko Moreli, Jakopo Godani i Maša Kolar, stiglo je dugo očekivano i neophodno osveženje za našu scenu, kao i prilika da se predstavimo publici u zemlji i inostranstvu. Zahvalni smo Pokrajinskoj vladi na podršci i mogućnosti da paralelno negujemo tradiciju klasičnog baleta i stvaramo savremeni repertoar“, izjavila je Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.

Foto: Marija Erdelji