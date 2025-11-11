Slušaj vest

Glumica Tatjana Lukjanova, poznatija publici po ulogama ljubazne komšinice, majke i bake, svoju karijeru započela je u Beogradskom dramskom pozorištu, sa čije scene nije sišla do kraja svog života. Mlađa publika je pamti i po ulozi Miša, kome je pozajmljivala glas u TV seriji "Laku noć, deco".

Rana mladost

Glumica Tatjana Lukjanova rođena je na današnji dan, 6. novembra 1923. godine. Prve korake napravila je u predstavi "Mladost otaca", a zatim se proslavila u predstavama "Mačka na usijanom limenon krovu", "Bećarac", "Izbiračica", "Hamlet", "Harold" i "Mod". Iako je njen životni poziv bio gluma, sanjarila je o tome da postane balerina.

Zbog kiksa na bini htela sebi da oduzme život

Imala je mnoštvo značajnih uloga, ali zbog jedne je doživela, umalo fatalno, razočaranje. U predstavi „Neprijatelji“ u Narodnom pozorištu, u režiji dr Huga Klajna i Raše Plaovića, glavnu ulogu Nađe prvobitno je trebalo da igra Jelena Trumić, dok je Tatjana Lukjanova bila njena alternacija.

Prema tadašnjim izveštajima, kada je Lukjanova videla plakat sa svojim imenom i u silnoj želji da što bolje odigra ostala je potpuno bez glasa. Iako je premijera prošla zapaženo, Lukjanova je bila toliko razočarana svojim igranjem da se, kako je izveštavao Yugopapir, zapitala da li da se povuče iz pozorišta ili zauvek okonča svoj život. Srećom, od te ideje je brzo odustala i nastavila sa usavršavanjem sebe u glumačkom svetu.

Ljubavni život

Ubrzo zatim upoznala je čoveka svog života, dramskog pisca Jovana Hristića, ali o detaljima iz njihovog braka nikada javno nije želela da govori. Nakon njene smrti, Beogradsko dramsko pozorište kreiralo je nagradu u njenu čast - "Gran pri Tatjana Lukjanova", koja se uručuje na dan BDP-a.

Čuvena glumica preminula je 19. avgusta 2003. godine, u 80. godini. Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

