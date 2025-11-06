Slušaj vest

U nedelju, 9. novembra, u okviru 19. Festivala srpskog filma fantastike (FSFF), održaće se 12. Zombi šetnja (Zombie Walk) – najveseliji i “najjeziviji” maskenbal godine koji okuplja ljubitelje horora, fantastike i filmske umetnosti svih generacija.

Tradicionalna šetnja zombija biće održana u mts Dvorani, a učesnici će imati priliku da osvoje titule Miss i Mister Zombie Walk, kao i Little Miss/Mister Zombie Sunshine za najmlađe učesnike, najbolji zombie performans i najbolji Zombi cosplayer.

Maskiranje i šminkanje su besplatni, a za izgled učesnika i ove godine biće zaduženi umetnici specijalnih efekata predvođeni Miroslavom Lakobrijom, majstorom za specijalne efekte dobitnikom Zlatne arene u Puli.

Foto: Daniela Radojković

Šetnja zombija ima za cilj promociju filmske umetnosti, sa posebnim fokusom na segment scenske maske, šminke i specijalnih efekata, koji autori često stvaraju iz senke, a koji ostaje nevidljiv široj javnosti.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla zombiewalkbelgrade@gmail.com do subote, 8. novembra, do 19 sati, ili doći direktno u mts Dvoranu 9. novembra od 12 do 14 časova, kada će početi maskiranje.

Šminkanje učesnika počinje u 11 časova, dok šetnja startuje u 15h ispred mts Dvorane (Trg Nikole Pašića).

Foto: Daniela Radojković

O pobednicima će odlučivati žiri koji čine reditelji Bojan Vuletić i Stefan Arsenijević, multimedijalna umetnica DJ Akaša i trinaestogodišnja Tara Đorđević, najmlađa pobednica među šminkerima u istoriji zombie šetnji.

Najveći podstrek za održavanje ovogodišnje, 12. Zombi šetnje, organizatorima je pružila humanitarna akcija koja je postala tradicija još od prve šetnje. Kao i prethodnih godina, prikupljena pomoć biće namenjena deci koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Zombi šetnja tako i ove godine zadržava svoj humanitarni karakter, povezujući umetnost, zajedništvo i podršku najmlađima kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Daniela Radojković

Humanitarna akcija organizuje se u saradnji sa mts Dvoranom, Kulturnim centrom Beograda, Slađom Milošević Bastl i Udruženjem Mladi kadrovi. U akciji učestvuje i umetnica Biljana Šipetić, restauratorka i slikarka iz Muzeja savremene umetnosti, koja je organizovala prikupljanje 16 umetničkih radova savremenih srpskih slikara namenjenih na poklon dečijem odeljenju onkologije. Podršku su pružile i kompanije MILSHTEF DOO, donator projektora, kao i firma koja je želela da ostane anonimna, a koja je deci poklonila 50 plišanih igračaka.

19. Festival srpskog filma fantastike biće održan od 16. do 18. decembra u Beogradu.

Festival srpskog filma fantastike Foto: Daniela Radojković

Festival koji već dugi niz godina okuplja ljubitelje žanra fantastike i predstavlja jedno od ključnih mesta za afirmaciju autora i filmskih ostvarenja ovog tipa, i ove godine donosi raznovrstan program filmova iz Srbije, regiona i sveta. Program je podeljen u nekoliko selekcija – međunarodnu, regionalnu, domaću, dečju selekciju „Fantastični klinci“, kao i selekciju „Mali Koskar“, namenjenu mladim autorima do 17 godina.

Filmovi koji se takmiče za glavnu festivalsku nagradu „Koskar“ bave se različitim aspektima fantastike – od horora i epskih priča, preko folklornih i urbanih motiva, do naučno-fantastičnih vizija.

(Kurir.rs)

