Povodom nove serije "Tvrđava", a koja će se emitovati od 14. do 20. novembra na RTS 1, upriličena je svečana premijera u MTS Dvorani.

Događaju su prisustvovali Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Jovo Maksić, Slađana Zrnić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Mladen Sovilj, Ivana Zečević, Marko Todorović, Marko Vasiljević, Vahid Džanković, Darko Ivić, Elizabeta Đorevska, Miloš Avramović, Saša Hajduković, Mirko Stojković, Goran Starčević...

Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, u "Tvrđavi" ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Jovu Maksića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Ćurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge...

Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor "Banjalučke trilogije", Saša Hajduković.