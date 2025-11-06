Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je na obeležavanju 75 godina Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu da ova ustanove poput svedoka istorije i vrednog čuvara, sedam i po decenija brine o našem nasleđu, strpljivo čuva, beleži i tumači ono što smo kao društvo stvarali, voleli, koristili i ostavljali onima koji će doći posle nas.

Ministar je ukazao da svaki muzej postoji između između onoga što pamti i onoga što predviđa a da dok slavimo 75 godina ne gledamo samo unazad, već napred ka novim projektima, novim idejama, mladim umetnicima i dizajnerima koji će nastaviti da ispisuju istu tu veliku priču o čoveku, lepoti i trajanju.

„Ministarstvo kulture će nastaviti da pruža podršku Muzeju primenjene umetnosti, kao mestu koje čuva znanje, ali i hrabro otvara prostor za nove vizije u svojoj misiji da bude most između tradicije i savremenosti, između umetnosti i dizajna, između nasleđa i budućnosti“, rekao je Selaković čestitajući jubilej svima koji su „posvećenošću, znanjem i ljubavlju stvorili instituciju kakvu danas imamo“.

Ministar je poručio da jedino onaj prostor u kojem stvaralaštvo spaja zanat i viziju, tradiciju i inovaciju jeste prostor u kome kultura i živi a da je Muzej primenjene umetnosti svojim radom postao i ostao ne samo čuvar nacionalnog blaga, već i naš ambasador u svetu.

„To je, posebno ove godine, potvrdilo i učešće Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji, pod okriljem ovog muzeja, u šta sam lično imao priliku da se uverim. Izložba 'Rasplitanje / Unraveling' pokazala je Srbiju kao zemlju bogate kulture, ali i kao zemlju gde se arhitektura posmatra ne samo kao gradnja već kao čin razumevanja istorije i identiteta”, rekao je Selaković i dodao da je posebna radost da se jubilej ove kuće umetnosti obeležava otvaranjem izložbe autorke Ane Samardžić u kojoj muzejski predmeti dobijaju potpuno novi život: vatra u njima govori o strasti stvaranja, vazduh o nadahnuću, voda o proticanju i promeni, a zemlja o postojanosti i korenu.

Prema njegovim rečima, od nastanka do današnjih dana, Muzej primenjene umetnosti nije samo bio mesto u kome se artefakti čuvaju, već zapravo tačka živog pamćenja jednog naroda, u kojem prošlost diše, a svaki predmet govori i mesto gde su umetnost i svakodnevnica razgovarali jednim istim jezikom.

Selaković je zahvalio za dodelu priznanja i poštanske marke sa dizajnom Muzeja primenjene umetnosti urađenu povodom značajnog jubileja koja mu je na svečanosti uručena i nagalasio da taj gest ne doživljava kao nagradu pojedincu „već kao obavezu pred institucijom, pred njenim trajanjem i pred svima koji su, svojim radom i znanjem, učinili da ova kuća bude ono što jeste — stožer tradicije i živi oslonac naše savremene kulture“.