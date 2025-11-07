Muškarci će konačno shvatiti zašto ih žene ne razumeju: Monika Romić sa kabareom “Balkanski muškarci” u Sarajevu i Vitezu
Glumica Monika Romić, koju trenutno gledamo u seriji "Crna svadba 2", nastavlja turneju svog autorskog kabarea „Balkanski muškarci“, kojim već mesecima oduševljava publiku širom regiona.
Predstava koja duhovito, ali i iskreno, progovara o muško-ženskim odnosima na Balkanu, biće izvedena 7. novembra u Domu mladih u Sarajevu, dok će dan kasnije, 8. novembra, Romić gostovati u Vitezu.
"Balkanski muškarci" nije predstava "protiv" muškaraca - naprotiv! Kroz duhovitu prizmu ispitujemo večna pitanja: Gde pronaći pravog partnera? Kako odabrati najboljeg? Koje su tajne uspešne veze koju svaka žena treba da zna? Ko su ti famozni balkanski muškarci i kako ih preživeti? Kroz smeh i šalu analiziramo oba pola - i muškarce koji žele savršene žene, i žene koje žele da "poprave" muškarce. Ova predstava ne zauzima strane, već s humorom sagledava složenost muško-ženskih odnosa na Balkanu. Kroz različite kostime i karaktere, od elegantne večernje haljine do ležernih izdanja, glumica Monika Romić uz specijalne goste vodi publiku kroz raznovrsne priče i pesme, stvarajući intimnu i zabavnu atmosferu kabarea. Ovaj originaln muzički kabare prikazuje balkanske muškarce u njihovom prirodnom habitatu, a publika će uživati u prepoznatljivim situacijama koje donose osmeh na lice. Program je obogaćen nezaboravnim hitovima osamdesetih sa ex-YU scene koji se savršeno uklapaju u priče. Publika će uživati u pesmama poput "Uhvati ritam", "Mladiću moj" i mnogim drugim legendarnim hitovima koji prate priče!
Šta vas očekuje?
Kroz ispričane ljubavne priče jedne žene, upoznajemo različite tipove balkanskih muškaraca:
· Crnogorca koji ima mišiće k'o Švarceneger, a mama mu još uvek sortira veš
· Bosanca kojem je "lako ćemo" životna filozofija
· Beograđanina koji bi da mu žena bude i savršena domaćica i uspešna influenserka
· ...i još mnogo drugih tipičnih balkanskih priča koje će vas nasmejati do suza!
Za koga je ova predstava?
· Žene će prepoznati SVE tipove muškaraca koje su sretale
· Muškarci će konačno shvatiti zašto ih žene ne razumeju (i obrnuto!)
· Parovi će dobiti priliku da se smeju jedno drugom (i sebi, ako smeju)
· Garantovano grupna terapija kroz smeh i muziku
Posebna vrednost predstave je spoj komedije i pametne satirične analize međuljudskih odnosa, kao i kombinacija humora, drame i muzike koja drži pažnju od početka do kraja.
Savršeno za parove: Garantovano ćete se prepoznati!
Idealno za dame: Dođite da se zajedno smejemo tipičnim balkanskim muškarcima!
Sjajno za muškarce: Saznajte zašto vas žene "ne razumeju"!
Autorski tim
· Tekst: Slavica Ljujić i Monika Romić
· Režija: Monika Romić
· Učestvuju: Monika Romić i specijalni gosti
· Kostim: AMC Afrodita
· Foto: Sale Jančević
· Organizator i dizajn: Jovana Stojaković
· Štampa: JPC Jovšić
· Muzika: Ex Yu hitovi 80s
· ORGANIZATOR: Udruženje "Večeri smeha"