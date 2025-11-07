Slušaj vest

Glumica Monika Romić, koju trenutno gledamo u seriji "Crna svadba 2", nastavlja turneju svog autorskog kabarea „Balkanski muškarci“, kojim već mesecima oduševljava publiku širom regiona.

Predstava koja duhovito, ali i iskreno, progovara o muško-ženskim odnosima na Balkanu, biće izvedena 7. novembra u Domu mladih u Sarajevu, dok će dan kasnije, 8. novembra, Romić gostovati u Vitezu.

Foto: Sale Jančević

"Balkanski muškarci" nije predstava "protiv" muškaraca - naprotiv! Kroz duhovitu prizmu ispitujemo večna pitanja: Gde pronaći pravog partnera? Kako odabrati najboljeg? Koje su tajne uspešne veze koju svaka žena treba da zna? Ko su ti famozni balkanski muškarci i kako ih preživeti? Kroz smeh i šalu analiziramo oba pola - i muškarce koji žele savršene žene, i žene koje žele da "poprave" muškarce. Ova predstava ne zauzima strane, već s humorom sagledava složenost muško-ženskih odnosa na Balkanu. Kroz različite kostime i karaktere, od elegantne večernje haljine do ležernih izdanja, glumica Monika Romić uz specijalne goste vodi publiku kroz raznovrsne priče i pesme, stvarajući intimnu i zabavnu atmosferu kabarea. Ovaj originaln muzički kabare prikazuje balkanske muškarce u njihovom prirodnom habitatu, a publika će uživati u prepoznatljivim situacijama koje donose osmeh na lice. Program je obogaćen nezaboravnim hitovima osamdesetih sa ex-YU scene koji se savršeno uklapaju u priče. Publika će uživati u pesmama poput "Uhvati ritam", "Mladiću moj" i mnogim drugim legendarnim hitovima koji prate priče!

Šta vas očekuje?

Kroz ispričane ljubavne priče jedne žene, upoznajemo različite tipove balkanskih muškaraca:

· Crnogorca koji ima mišiće k'o Švarceneger, a mama mu još uvek sortira veš

· Bosanca kojem je "lako ćemo" životna filozofija

· Beograđanina koji bi da mu žena bude i savršena domaćica i uspešna influenserka

· ...i još mnogo drugih tipičnih balkanskih priča koje će vas nasmejati do suza!

Za koga je ova predstava?

· Žene će prepoznati SVE tipove muškaraca koje su sretale

Foto: Sale Jančević

· Muškarci će konačno shvatiti zašto ih žene ne razumeju (i obrnuto!)

· Parovi će dobiti priliku da se smeju jedno drugom (i sebi, ako smeju)

· Garantovano grupna terapija kroz smeh i muziku

Posebna vrednost predstave je spoj komedije i pametne satirične analize međuljudskih odnosa, kao i kombinacija humora, drame i muzike koja drži pažnju od početka do kraja.

Savršeno za parove: Garantovano ćete se prepoznati!

Idealno za dame: Dođite da se zajedno smejemo tipičnim balkanskim muškarcima!

Sjajno za muškarce: Saznajte zašto vas žene "ne razumeju"!

Autorski tim

· Tekst: Slavica Ljujić i Monika Romić

· Režija: Monika Romić

· Učestvuju: Monika Romić i specijalni gosti

· Kostim: AMC Afrodita

· Foto: Sale Jančević

· Organizator i dizajn: Jovana Stojaković

· Štampa: JPC Jovšić

· Muzika: Ex Yu hitovi 80s

· ORGANIZATOR: Udruženje "Večeri smeha"

