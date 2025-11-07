Slušaj vest

Hrvatski glumac Zdenko Botić preminuo je danas u 79. godini. Svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima pokazao je širok i svestran talenat. Pored brojnih dramskih uloga, nastupao je i u mjuziklima i operetama.

Karijera

Rođen je 9. septembra 1946. u Zenici, gde su mu bili i pozorišni počeci, najpre u Pionirskom pozorištu, a zatim i u radu Narodnog pozorišta u Zenici. Diplomirao je na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu.

Član Hrvatske drame HNK "Ivana pl. Zajca" postao je 1972. godine, a već 1974. privukao je pažnju kritike ulogama u Molijereovim "Učenim ženama". Od dolaska u Rijeku pa sve do kraja karijere i života, glumac je ostao potpuno posvećen riječkom pozorištu.

Nagrade

Hrvatski glumac Zdenko Botić Foto: Printscreen/Facebook/ZdenkoBotić

Svoj talent potvrdio je nizom upečatljivih uloga, među kojima se posebno ističu Despot u predstavi "Vježbanje života" Fabrija i Gašparovića, kao i Đuka u komadu "Komšiluk naglavačke" Nine Mitrović, za koji je 2003. godine dobio Nagradu hrvatskog glumišta. Za ulogu Porfirija Petroviča u "Zločinu i kazni" nagrađen je Nagradom Grada Rijeke, a za Antuna Svinjarevića u Goldonijevoj "Oštarici" pripala mu je nagrada "Fabijan Šovagović" na Festivalu glumca. Još 1976. godine dobio je nagradu Večernjeg lista za najpopularnijeg glumca.

Poslednja nagrada koju je primio bila je Nagrada za životno delo Grada Rijeke 2018. godine, kao priznanje za celokupan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u gradu. Poslednju ulogu na sceni riječkog HNK ostvario je 2015. godine, igrajući Vincenta u istoimenoj predstavi Olje Lozice. Iza sebe je ostavio i značajne uloge u HKD teatru, među kojima se posebno pamti gospodin Martin u Joneskovoj „"Ćelavoj pevačici.

Bio je direktor Pionirskog kazališta u Rijeci od 1982. do 1985. godine, gde je režirao više predstava, a okušao se i na filmu i televiziji.

