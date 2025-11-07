Slušaj vest

Vlada veliko interesovanje publike za čuveni folklorno-baletski spektakl, “Balet Igora Mojsejeva” , koji se održava u Beogradu u okviru svetske turneje sa programom „Igre sveta“ 8. i 9. novembra 2025. godine u Sava centru sa početkom u 20 časova.

Za prvi termin u subotu ostalo je još malo karata do rasprodatog planiranog kapaciteta. Ulaznice su dostupne na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na ticket.rs.

Balet Igora Mojsejeva Foto: Balet Igor Mojsejev

Ovaj čuveni plesni ansambl dolazi u Beograd posle više od jedne decenije, a na programu će biti i jedna igra iz Srbije u koreografskoj kreaciji Baleta Mojsejev.

Na koncertu ovog ansambla svaki gledalac ima osećaj da je u umetničkoj galeriji: pred njegovim očima prolazi jedinstvena kolekcija retkih platna i slika. To nisu muzejski eksponati, već živi prikazi– puni boja, karaktera i snažnih emocija. Danas ansambl vodi učenica Igora Mojsejeva, bivša solistkinja ansambla, narodna umetnica Rusije Elena Ščerbаkova.

Državni akademski ansambl narodnih igara koji nosi ime Igora Mojsejeva, poznat širom sveta kao „Balet Igora Mojsejeva“, postoji od 1937. godine. Njegov osnivač, veliki koreograf XX veka Igor Mojsejev, spojio je veštinu klasičnog baleta sa folklorom i stvorio novi žanr u koreografskoj umetnosti koji ranije nije postojao. Mojsejevljeva inovacija je jedinstvena, a njegov teatar neuporedivo iskustvo.“Balet Igora Mojsejeva” je prvi profesionalni ansambl narodnih igara na svetu. Ovaj ansambl je bio kulturni most između tadašnjeg SSSR-a/Rusije i svih kontinenata sveta.

Balet Igora Mojsejeva Foto: Balet Igor Mojsejev

“Balet Igora Mojsejeva” je gostovao u više od 70 zemalja, uključujući SAD, Francusku, Italiju, i to sa po 10 do 15 turneja u nekim od ovih zemalja. Ovaj ansambl je kao pravi kulturni diplomata: govori međunarodnim jezikom koji razume svaki stanovnik planete – jezikom igre.

Mojsejev (1906–2007), prvo igrač i pedagog u Boljšoj teatru, stvorio je taj izuzetni folklorni ansambl, koji će poneti njegovo ime, i za koji je kreirao mnoštvo velikih i značajnih programa. Igor Mojsejev je žanr scenske narodne igre nazivao plastičnim portretom naroda, ćutljivom poezijom i vidljivom pesmom, koreografskom hronikom nacije.

Repertoar Državnog akademskog ansambla narodnih igara Igora Mojsejeva obuhvata igre, koreografske slike i jednočinke baleta na muziku ruskih simfoničara: Mihaila Glinke, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Aleksandra Borodina, Modesta Musorgskog.

Više detalja na sajtu: ballet-moiseyev-belgrade.com

