Festival autorskog filma (FAF), koji će ove godine biti održan od 21. do 28. novembra donosi izbor nagrađivanih naslova sa najznačajnijih svetskih festivala.

Publika će imati priliku da u sali 1 mts Dvorane pogleda filmove autora čija su dela obeležila ovu festivalsku sezonu i osvojila priznanja u Kanu, Veneciji, Lokarnu, Berlinu, Čikagu…

U galeriji pogledajte fotografije:

Nagrađivani film „Sirat“ Olivera Lašea, dobitnik nagrade žirija u Kanu i španski kandidat za Oskara, jedan je od istaknutih naslova ovogodišnjeg FAF-a. Radnja filma prati oca i sina koji dolaze na rejv žurku u izolovanom planinskom području južnog Maroka. Traže Mar, ćerku i sestru, nestalu pre nekoliko meseci na jednoj od sličnih maratonskih rejv zabava. Bezuspešno pokazuju njenu fotografiju posetiocima, okruženi elektronskom muzikom i posebnom vrstom slobode kakvu nikad ranije nisu videli. Publika će film moći da pogleda u subotu, 22. novembra od 19 časova.

Film „Jedan običan incident“, dobitnik Zlatne palme na Kanskom festivalu, u režiji iranskog autora Džafara Panahija, istražuje posledice naizgled bezazlenog događaja koji razotkriva duboke društvene i moralne tenzije. Ono što počinje kao manja nesreća pokreće niz eskalirajućih posledica. Film će biti prikazan u nedelju, 23. novembra u 19 časova.

Film „Zvuk pada“ nemačke autorke Maše Šilinski, dobitnik nagrade žirija u glavnom takmičarskom programu Kanskog festivala i nemački kandidat za Oskara, biće prikazan u nedelju, 23. novembra u 21.30 časova. Četiri devojke, Alma, Erika, Angelika i Lenka, provode mladost na istoj farmi u severnoj Nemačkoj. Dok se dom menja tokom jednog veka, odjeci prošlosti ostaju u njegovim zidovima. Iako razdvojene vremenom, njihovi životi počinju da liče jedan na drugi.

Dobitnik brojnih međunarodnih nagrada i brazilski kandidat za Oskara, film „Tajni agent“ Klebera Mendonsa Filja biće prikazan u utorak, 25. novembra u 19 časova. Glavnu ulogu u filmu igra Vagner Moura, poznat po legendarnom liku Pabla Escobara u seriji „Narcos“. Radnja filma dešava se u Brazilu, 1977. godine. Marselo, tehnološki stručnjak u ranim četrdesetim, je u bekstvu. Stiže u Resife tokom karnevalske nedelje, nadajući se da će se ponovo sresti sa sinom, ali ubrzo shvata da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.

Film „Snovi“ koji je obeležio istoriju Berlinala kao prvi norveški laureat Zlatnog medveda, u režiji Daga Johana Haugeruda biće prikazan u četvrtak, 27.11. u 22h. Radnja filma istražuje Johanu i njene intimne zapise o prvoj ljubavi koji izazivaju neslaganje unutar njene porodice, podstičući njenu majku i baku da preispitaju sopstvenu stvarnost i snove.

Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

Ulaznice za filmove mogu se nabaviti na blagajni mts Dvorane, kao i preko sajta: www.mtsdvorana.rs

Više informacija o programu 31. FAF-a biće uskoro dostupno na sajtu i društvenim mrežama festivala.

