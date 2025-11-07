Slušaj vest

Jubilarni 30. Jugoslovenski pozorišni festival "Bez prevoda" biće održan od 17. do 22. novembra u Narodnom pozorištu u Užicu i na njemu će biti izvedeno šest predstava. Ovogodišnji moto festivala je "Gledaj me u oči!", rečenica koja, prema rečima selektorke festivala Marine Milivojević Mađarev, nosi dvostruko značenje.

- S jedne strane, to može biti zahtev za istinom koji upućujemo onome u koga više nemamo poverenja, a s druge poziv na iskreni susret i rađanje ljubavi. Zadatak pozorišta upravo je da govori istinu o društvu i da povezuje ljude - rekla je između ostalog selektorka Milivojević Mađarev.

Foto: Kurir/Z. G.



U takmičarskom programu publici će se predstaviti sledeće predstave: "Izuzeti", režija Mia Knežević, Narodno pozorište Sombor; "Razbijeni krčag", režija Tanja Mandić Rigonat, Narodno pozorište Republike Srpske, BiH; "Ljubavnice", režija Jovana Tomić, Kamerni teatar 55, BiH; "Ućutkivanje Sokrata", režija Nebojša Bradić, Bitef teatar i Centar za kulturu Tivat;"Moje pozorište", autor Boris Liješević, Atelje 212; i "Heroj nacije", tekst Ivana V. La lića, režija Milan Nešković, Nikšićko pozorište.



Branko Popović, gradski većnik za društvene delatnosti i projekte, rekao je da se jubilarni festival održava s verom i nadom da će trajati i u budućnosti. Kako je istaknuto na konferenciji za novinare, Jugoslovenski pozorišni festival "Bez prevoda" i ove godine okuplja umetnike iz regiona u duhu zajedništva, dijaloga i ljubavi prema teatru.

Branko Popović Foto: Kurir/Z. G.