Srpska muzička zvezda Ana Đurić Konstrakta dobila je ponudu da se oproba kao glumica, i to u pozorištu, saznaje Kurir. Pevačici je ponuđena epizodna uloga Dadilje u novom čitanju klasika "Romeo i Julija" Vilijama Šekspira. Komad je u planu da se postavi u Narodnom pozorištu u Beogradu, što je još bila ideja prethodnog upravnika Svetislava Buleta Goncića, o čemu je i govorio ranije u medijima.

Osvojila publiku

- Radićemo komad koji se može igrati samo kad imate podelu za takav komad, a to je "Romeo i Julija" (Vilijama Šekspira). Klasično, vanvremeno, divno delo - najavio je Goncić.

Foto: Nebojša Babić



Novi upravnik ostavio je ovo delo na repertoaru i u planu za narednu godinu. U "Romeu i Juliji" planirao je da igraju mlada glumica Teodora Dragićević i Andrej Nežić.Konstraktu da zaigra na sceni može da spreči samo učešće na Pesmi Evrovizije. Ideja je da pokuša ponovo da ode na Evroviziju i izda poslednju pesmu iz trilogije "In corpore sano". Ona je sa ovom pesmom pre tri godine, braneći boje Srbije, osvojila srca širokih narodnih masa i zauzela peto mesto na Pesmi Evrovizije. Tada je dobila epitet svetske senzacije, a sada joj se pruža prilika da se ponovo prijavi i još jednom na autentičan način predstavi svoj rad.

- PZE je, već svi znamo, dobra platforma za promociju muzike koju prati široki krug gledalaca i slušalaca i omogućava da uz prilično dobru produkciju, nalik evrovizijskoj, izvedete ono što ste zamislili. Moj je utisak da je PZE utvrdio poziciju bitnog zabavnog televizijskog festivala, što pokazuje i gledanost, da i dalje otvara prostor za neke manje poznate izvođače, a najdraže mi je to što sam videla da su svi učesnici zdušno učestvovali u osmišljavanju svog nastupa - izjavila je za Kurir Ana.

Nova Julija Foto: Nenad Kostić



Umetnica se već oprobala kao glumica, i to u filmu "Porodična terapija" (Odrešitev za začetnike) rediteljke Sonje Prosenc, koji je prošle godine bio kandidat za Oskara za najbolji međunarodni igrani film. Filmski centar Srbije je podržao nastanak ovog ostvarenja, a u njegovoj produkciji učestvovao je i Living pictures iz Beograda.

Novi Romeo Foto: Jakov Simović/Promo



Zanimljiva radnja



"Iskupljenje" je treći dugometražni igrani film rediteljke i scenaristkinje Sonje Prosenc. Priča prati naizgled savršenu porodicu koju čine supružnici Olivija i Aleksander, kao i njihova kćerka Agata. Dolaskom 25-godišnjeg Julijana njihovi životi se okreću naglavačke i otkrivaju nefunkcionalnost njihovih međusobnih odnosa. Kroz humor, "Iskupljenje" istražuje temu emocionalno ispražnjenih elita i smešta je u kontekst savremenih društvenih problema. Glavne uloge u filmu tumače Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak i francuski glumac Alioča Šnajder.