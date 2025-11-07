Slušaj vest



Za dve nedelje u domaće bioskope stiže novi film "Hajduk u Beogradu". Kako izgledaju Gligorije Pecikoza Hajduk, poznati književni junak iz romana Gradimira Stojkovića, i njegova družina iz VIII-5, u koju stiže kad se iz manjeg mesta doseli u prestonicu, videćemo u novom ostvarenju reditelja Milana Todorovića. Odvažnog Hajduka ovekovečio je mladi glumac Todor Jovanović. U podeli su i Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Nikola Kojo, Ana Lečić i mnogi drugi.

Kad ste prvi put čuli za knjigu "Hajduk u Beogradu"?

- Za knjigu sam prvi put čuo u šestom ili sedmom razredu osnovne škole, a pročitao sam je tek nakon snimanja. Pre toga je nisam čitao zato što mi je reditelj Milan Todorović rekao da to uopšte nije potrebno, jer ću tako samo da se zbunim.

Da li ste sada pročitali sve delove serijala?

- Kupio sam "Hajduka u Beogradu" i "Hajduka po Himalaji", stvarno sam uživao u knjizi i lepo mi je legla - dok sam je čitao, zamišljao sam scene koje smo snimili, a uskoro planiram da pročitam i "Hajduka po Himalaji" i ostale nastavke.

Šta vas je privuklo ovoj ulozi pa ste odlučili da izađete na kasting?

- Privuklo me je da prihvatim ulogu to što je ovo bilo nešto novo za mene. Veoma mi se svidela cela ekipa.

Kako ste se pripremali za snimanje?

- Velika je odgovornost igrati lik Gligorija Pecikoze Hajduka, dečaka koji dolazi iz sela u Beograd i polazi u osmi razred trudeći se da bude prihvaćen. Svestan sam da će odsad moj lik biti u mislima onih koji budu čitali ovu knjigu, i to je zapravo najveća odgovornost. Ozbiljno sam se pripremao kako bih što verodostojnije preneo Hajduka i vreme u kom se nalazio. Gledao sam filmove iz osamdesetih i slušao muziku iz tog perioda. Moji roditelji su ta generacija. Pričao sam s njima o tome. Oni su mi objašnjavali šta i kako i generalno scenografija ta i taj hejl ili dim, kako god da se kaže, što se pušta i muzika koja ide u pozadini. Generalno, sve to nekako daje na toj atmosferi i sam sam se jednostavno prebacio u to.

Zanimljiv je bio kasting za ovu ulogu...

- Radio sam s Milanom već ranije film "Heroji". Došao sam na audiciju i tu se desila zanimljiva anegdota. Nosio sam dužu kosu, a reditelj je čuo da neću da se ošišam, što je bilo potrebno za ovu ulogu. Prvo pitanje koje mi je Milan uputio na audiciji bilo je: "Da li ćeš se ošišati ili ne?" Naravno da sam hteo. Srećan sam što me je za ovu ulogu odabrao i pisac Gradimir Stojković.

Kakva je bila saradnja na snimanju s Milanom Todorovićem?

- Saradnja s rediteljem mi je bila odlična, odmah smo našli zajednički jezik, uvek je znao sve lepo da mi objasni kad sam imao neke nedoumice i smatram ga odličnim prijateljem i kolegom.

Koji savet od svojih filmskih roditelja posebno pamtite?

- Na setu je bilo dosta saveta za glumu i generalno za život, ali sačuvao bih to za sebe. Imali smo odličnu energiju, tako da mislim da smo imali sličan odnos i iza i ispred kamere. Raditi s njima bilo je sjajno iskustvo.

Koja scena vam je bila najveći izazov i imate li neku anegdotu sa snimanja?

- Snimanje na Tari. Glavnu glumicu Sofiju, koja igra Vesnu, nosio sam uzbrdo i nizbrdo mnogo puta dok je pržilo sunce, a ja sam bio obučen kao za zimu.

Šta vas najviše povezuje s Hajdukom?

- Dolazim takođe iz manje sredine u metropolu i osećam i ja tu promenu i navikavanje na okolinu i na novo društvo. Trenutno živim na relaciji Kragujevac-Beograd.

Jeste li imali priliku da upoznate Gradimira Stojkovića?

- Nisam imao priliku da ga upoznam i veoma mi je žao. Drago mi je što je stigao da pogleda deo ovog filma.

Znamo da vam je prvobitna ambicija bila da postanete fudbaler. Kako je teška povreda promenila vaš put i koliko vam je u tome pomogla majka, koja vas je podstakla da se bavite glumom?

- Nikad se sigurno ne bih bavio glumom da mi se nije desila povreda na fudbalu. Ispalo je da je to najlepša stvar koja mi se dogodila u životu.

Nedostaje li vam fudbal?

- Volim da ga zaigram, ali mi ne fali.

Ko su vam omiljeni glumci?

- Nemam omiljenog glumca. Volim da gledam Kilijana Marfija.

Izjavili ste u našem prošlom razgovoru da "gluma nije profesija, već dijagnoza". Da li je to strast bez koje ne možete ili nešto što vas u potpunosti određuje kao ličnost?

- Oba. I strast i nešto što me određuje kao ličnost.

Kako gledate na svoj dalji glumački razvoj - gde sebe vidite nakon ovog filma?

- Pokušaću da upišem Fakultet dramskih umetnosti. Nemam plan šta će biti posle "Hajduka".

Kakve biste nove uloge voleli da ostvarite?

- Ne znam... Možda ulogu nekog fudbalera.





2008, 24. decembra, rođen je u Kragujevcu

2019. snimio je svoj prvenac "Taksi bluz"

2020. pojavio se u pet epizoda "Urgentnog centra"

2022. radio je "Heroje" s Mladenom Soviljom

2025. snimao je "Hajduka u Beogradu"