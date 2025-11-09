Slušaj vest

Život glumca Borivoja Kandića, koji se proslavio ulogom Vuka Karadžića u istoimenoj seriji, obeležili su veliki usponi i još veći padovi. Glumac je preminuo 7. decembra 2020. godine, u 59. godini života, tiho i skromno — daleko od svetla pozornice na kojem je nekada sijao.

Od slavne uloge do života u skromnosti

Nakon što je tumačio lik Vuka Karadžića, činilo se da mu predstoji blistava karijera. Ipak, sudbina je imala drugačije planove.

Tri decenije kasnije, Kandić je živeo od pomoći prijatelja, svakog jutra čisteći jednu kafanu na Zelenom vencu, gde je proveo i svoje poslednje dane.

– Pomažem prijatelju u kafiću, malo sredim prostor pre nego što dođu gosti, a on mi zauzvrat da neku nadoknadu. Od toga ne može da se živi, izdržava me majka od penzije. Živim sam, sa psom, otkad sam se razveo – rekao je glumac u jednom od svojih poslednjih intervjua za Gloriju.

Počeci i odlazak u Australiju

Borivoje Kandić rođen je 1961. godine u Mostaru, gde mu je otac Miloš, takođe glumac, imao angažman u pozorištu. Srednju ekonomsku školu završio je u Zemunu, a glumu je upisao iako je do tada pogledao svega dve predstave.

Krajem osamdesetih i tokom devedesetih bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i imao niz zapaženih uloga, sve dok 1998. godine nije odlučio da potraži novi početak u Australiji.

Miloš Kandić Foto: Printscreen/Youtube

– Radio sam sve i svašta – raznosio hranu, pomagao keramičaru, moleru, bio pomoćnik geometra. Živeo sam sa suprugom, ali smo se razveli kada se zaljubila u Italijana. Vratio sam se zbog majke koja se razbolela, htela je da me vidi još jednom. Kada me je videla, ozdravila je – ispričao je tada Kandić.

Najveća rana: Smrt voljene devojke

Kandićev život obeležila je i velika tragedija koja se dogodila upravo dok je snimao seriju “Vuk Karadžić”.

– Ana Prenk bila je moja najveća ljubav, još iz osnovne škole. Trebalo je da se venčamo, ali umrla je dok mi je ležala u krilu. Bila je trudna – rekao je glumac.

Borivoje Kandić Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Tragedija se dogodila kada su se vraćali iz Sombora, posle ispraćaja njegovog brata u vojsku.

– Vozio nas je prijatelj koji je kasnije završio u zatvoru. Nismo se ni sudarili, samo smo ušli u oštru krivinu i auto se zaneo. Ana je spavala... samo joj je pukao vratni pršljen.

– Tada sam izgubio kosu, a njen otac, direktor JAT-a, osedeo je u jednom danu. Godinama sam bio u psihički teškom stanju. To je rana koja nikada nije zarasla – govorio je Kandić.

Borivoje Kandić Foto: Printscreen

Tišina umesto slave

Posle svega, Kandić se povukao iz javnosti i živeo skromno, oslanjajući se na majčinu podršku i retke prijatelje. Uloga Vuka Karadžića ostala je njegov najveći profesionalni domet – i večni simbol jedne tragične umetničke sudbine.

