Slavni glumac Ivan Bekjarev, koji je preminuo u 74. godini života, iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru i niz nezaboravnih uloga. Ipak, malo ko zna da je Bekjarev tokom života bio primoran da čak tri puta promeni prezime — i to zbog ozloglašenog šefa Gestapoa iz Beograda, Boška Bećarovića.

Njegov otac, poreklom iz Makedonije, prvobitno se prezivao Bećarev, ali je u Kraljevini Jugoslaviji morao da doda nastavak “ić”, jer makedonska nacija tada nije bila zvanično priznata. Tako je porodica nosila prezime Bećarević, sve do Drugog svetskog rata.

Nakon rata, ime Boška Bećarovića postalo je simbol straha i mržnje, pa je Ivanov otac bio neprestano sumnjičen da ima veze sa ozloglašenim Gestapovcem. Da bi izbegao neprijatnosti i policijska saslušanja, odlučio je da promeni prezime u Bekjarev, kako bi se razlikovalo od Bećarović.

„Moj otac se prezivao Bećarev, ali pošto makedonska nacija nije bila priznata u Kraljevini Jugoslaviji, morao je da doda ‘ić’. Posle rata, zbog Boška Bećarovića, najomraženije ličnosti u Beogradu, stalno su ga zvali na policiju. Zato je na kraju promenio prezime u Bekjarev“, ispričao je glumac svojevremeno.

Na pitanje koje mu je prezime najdraže, Bekjarev je s ponosom odgovorio:

„Ovo koje nosim i danas, jer smo mi jedini Bekjarevi na svetu.“

