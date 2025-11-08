Stalna misija Srbije pri Ujedinjenim Nacijama u Njujorku domaćin izložbe istaknutog umetnika Miljana Suknovića
Izložba “Irregular Abstractions” srpskog umetnika, koji živi i stvara u Americi, Miljana Suknovića, otvorena je protekle sedmice u Njujorku.
Događaj je organizovan u saradnji sa kustoskinjom i ko-hostom Angelinom Džolin, uz prisustvo brojnih predstavnika diplomatskog kora, umetničke scene i srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama.
Suknović, koji već godinama učestvuje u umetničkom životu Njujorka, predstavio je seriju velikih apstraktnih slika koje odražavaju njegov prepoznatljiv izraz u kojem se prepliću arhitektura, pokret i intenzivna koloristička energija.
„Ova izložba spaja moj umetnički put od Evrope do Amerike – različite prostore, energije i ritmove koji zajedno stvaraju jedan vizuelni jezik,“ izjavio je umetnik prilikom otvaranja.
Tokom proteklih godina, Suknović je izlagao u brojnim prestižnim galerijama i institucijama u Evropi i Sjedinjenim Državama, među kojima su Friedrichs Pontone Gallery u Njujorku, Catherine Ahnell Gallery u SoHou, kao i projekti javne umetnosti u Firenci, Bolonji i zgradi Svetskog trgovinskog centra u Njujorku. Njegov rad bio je predstavljen i u okviru umetničke instalacije za kompaniju Air France na njujorškom aerodromu JFK.
Izložba “Irregular Abstractions” je iskorak u promociji savremene srpske umetnosti i u tome umetnik veliku zahvalnost upućuje organizatorima izložbe ispred Stalne misije Srbije pri UN.
