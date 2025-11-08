Slušaj vest

Izložba “Irregular Abstractions” srpskog umetnika, koji živi i stvara u Americi, Miljana Suknovića, otvorena je protekle sedmice u Njujorku.

Događaj je organizovan u saradnji sa kustoskinjom i ko-hostom Angelinom Džolin, uz prisustvo brojnih predstavnika diplomatskog kora, umetničke scene i srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Suknović, koji već godinama učestvuje u umetničkom životu Njujorka, predstavio je seriju velikih apstraktnih slika koje odražavaju njegov prepoznatljiv izraz u kojem se prepliću arhitektura, pokret i intenzivna koloristička energija.

Pogledajte u galeriji fotografije sa događaja:

1/5 Vidi galeriju Izložba Miljana Suknovića u Njujorku Foto: Kurir

„Ova izložba spaja moj umetnički put od Evrope do Amerike – različite prostore, energije i ritmove koji zajedno stvaraju jedan vizuelni jezik,“ izjavio je umetnik prilikom otvaranja.

Tokom proteklih godina, Suknović je izlagao u brojnim prestižnim galerijama i institucijama u Evropi i Sjedinjenim Državama, među kojima su Friedrichs Pontone Gallery u Njujorku, Catherine Ahnell Gallery u SoHou, kao i projekti javne umetnosti u Firenci, Bolonji i zgradi Svetskog trgovinskog centra u Njujorku. Njegov rad bio je predstavljen i u okviru umetničke instalacije za kompaniju Air France na njujorškom aerodromu JFK.

Izložba “Irregular Abstractions” je iskorak u promociji savremene srpske umetnosti i u tome umetnik veliku zahvalnost upućuje organizatorima izložbe ispred Stalne misije Srbije pri UN.

Bonus video: Izložba dinosaursa