Slušaj vest

U Pozorištu "Dobrica Milutinović" u Sremskoj Mitrovici zvanično je započet rad na novoj predstavi, koreodrami "Jerma - zemlja bez kiše", po motivima Federika Garsije Lorke i u režiji Slobodana Stankovića. Komad je nastao u koprodukciji mitrovačkog pozorišta i Kulturnog centra Pećinci i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture, Grada Sremska Mitrovica, Opštine Pećinci, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Kancelarije za inkluziju Roma.

Foto: Sremska Mitrovica živi



Na konferenciji za novinare govorili su direktorka Pozorišta Svetlana Milovanović, reditelj Slobodan Stanković, Stefan Tajbl i članovi ansambla.

- Ovaj projekat je izuzetno značajan jer spaja profesionalno pozorište, jedino u Sremu, s jednim od najaktivnijih kulturnih centara u okrugu. Predstava će objediniti pokret, muziku, ples i živi zvuk na sceni - rekao je reditelj Stanković.

U ime domaćina, Stefan Tajbl je dodao:



- Prva naša koprodukcija, ali očekivana, s obzirom na dosadašnje saradnje. "Jerma - zemlja bez kiše" povezuje dve institucije koje dele iste vrednosti - profesionalnost, posvećenost i umetničku hrabrost. To će biti prostor gde će mladi umetnici zasijati.

U autorskom timu su Jelena Šarković (dramaturška adaptacija), Ognjen Malušić (scenski pokret), Jelena Arsić (scenske igre), Miloš Matić (kompozitor), Agota Vitkai Kučera (vokalna tehnika), Milda Želem Kuzminac (klavirska saradnica), Vesna Luković (scenografkinja) i Jelena Nedeljković (kostimografkinja).

Foto: Kurir/Dijana Šćekić



U predstavi igraju: Aleksandra Urošević, Anastasija Rančić, Andrijana Đorđević, Nađa Dulić, Nina Martinović, Teodora Miklušev, Petar Đurđević, Dragan Vesić, Marko Petković, Nikola Janošević, Pavle Ivanović i Jovan Smejunović, kao i Vladimir Balaševac i Jelena Janković iz mitrovačkog ansambla.

Na sceni će se pojaviti i petoro dece, a među njima i Danilo Leški, polaznik dramske radionice.

Reditelj Stanković ističe da je predstava savremeno tumačenje Lorkine teme žene i društvenih pritisaka - pokretom i plesom umesto dijaloga.

- "Jerma" danas govori o ženama koje društvo često ućutkuje, onim koje ne mogu ili ne žele da imaju decu, o pritiscima, predrasudama i ćutanju. Želeli smo da ta tišina progovori kroz telo i pokret - objašnjava Stanković.

Foto: Sremska Mitrovica živi

Direktorka pozorišta Svetlana Milovanović poručila je da je projekat dokaz misije mitrovačkog pozorišta - podrške mladim umetnicima:

- Drago nam je što sarađujemo s rediteljem Stankovićem i što okupljamo veliki broj talentovanih mladih glumaca. Uverena sam da će "Jerma - zemlja bez kiše" biti predstava koja se pamti.