Dom kulture Gračanica u petak je ugostio predsedništvo i članove Srpskog centra iz Beča, kao i privrednike i dobrotvore iz Austrije koji su u okviru trodnevne posete Kosovu i Metohiji obišli ovu ustanovu kulture. U ime Srpskog centra i Udruženja privrednika iz Salcburga, Gornje Austrije i Beča, ovom prilikom su donirana novčana sredstva prikupljena za kupovinu kombija koji će služiti za potrebe zaposlenih i umetnika.