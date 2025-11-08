Slušaj vest

Dom kulture Gračanica u petak je ugostio predsedništvo i članove Srpskog centra iz Beča, kao i privrednike i dobrotvore iz Austrije koji su u okviru trodnevne posete Kosovu i Metohiji obišli ovu ustanovu kulture. U ime Srpskog centra i Udruženja privrednika iz Salcburga, Gornje Austrije i Beča, ovom prilikom su donirana novčana sredstva prikupljena za kupovinu kombija koji će služiti za potrebe zaposlenih i umetnika.

Dobrodošlicu dobrotvorima poželeli su gračanički paroh Jovan Cvetković i direktor Doma kulture Gračanica Živojin Rakočević, koji je tom prilikom istakao važnost zajedništva i njihove podrške kulturnom životu i institucijama srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

foto-vladimir-sporcic----.jpg
Foto: Vladimir Šporčić


Plan posete obuhvatio je nastup glumca Ljubivoja Tadića, koji je u Omladinskom centru u Velikoj Hoči izveo monodramu "Čujte, Srbi", po tekstu Arčibalda Rajsa.

Dom kulture Gračanica izražava posebnu zahvalnost novoizabranom predsedniku Srpskog centra iz Beča Janku Matiću, potpredsednici uprave Kristini Maričić, članovima uprave Kristini Amidžić, Hristini Delić, Ivani Grujić, Maši Matić, Nikoli Osmokroviću i Aleksandru Matiću, zatim Udruženju srpskih privrednika iz Salcburga, koje vodi Slađana Stančić, privrednicima iz Gornje Austrije, gospodinu Jovanu Mihajloviću, privrednicima iz Beča, mnogobrojnim članovima udruženja, kao i familiji Đondović.

