Serija "Robin Hud", koja je snimana u Srbiji, premijeru je imala proteklog vikenda u Americi, na mreži MGM+. U ovom ostvarenju se klasična priča o odmetničkom heroju pretvara u zanimljivu i romantičnu avanturu. Serija je delo "Lajonsgejt televižna" s kreatorima Džonom Glenom i producentom i rediteljem Džonatanom Inglišem na čelu. Rame uz rame sa Šonom Binom i Koni Nilsen u prvoj sezoni zaigrao je i mladi glumac Matija Gredić. Student završne godine glume rođen je u Nikšiću, a uskoro ćemo ga gledati i na RTS u seriji "Tvrđava". Matiju, pored glume, zanima i muzika, svira gitaru i ima svoj bend, a trenira i nekoliko borilačkih sportova, o čemu i govori za TV Ekran.

Kako ste dobili ulogu u seriji "Robin Hud"?

- Na kastingu. To je sve što smem da otkrijem (smeh).

Kako je raditi u stranoj produkciji i još na engleskom jeziku?

- Nekako sam odrastao sa engleskim jezikom i baratam dobro njim. Nisam imao neki osećaj panike da se neću snaći. Najveći izazov je bio prilagoditi se formatu i glumi pred kamerom. Glavna stvar koju sam naučio iz svega toga je nekako smanjiti, intimizirati, doživeti kameru kao publiku. Moraš da igraš za nju. I sve je mnogo osetljivije nego u pozorištu.

Nije vam ovo prva uloga?

- Imao sam malu ulogu u poslednjoj epizodi treće sezone serije "Mama i tata se igraju rata". Posle toga sam dobio priliku da zaigram u novoj seriji "Tvrđava" Saše Hajdukovića, što mi je bilo veoma zanimljivo. Sa svojim bendom iz Nikšića sam obradio tri velike pesme iz vremena kada je domaća muzika bila na visokom nivou. Grupa je nastala baš da bismo snimili te obrade. Sviram bas i pevam. Jedva čekam da izađe serija. Plan je bio da u njoj budem samo statista, ali igram pevača.

Sećate li se trenutka ka ste prvi put osetili da želite da se bavite glumom?

- Rešio sam negde u srednjoj školi da želim da se bavim glumom nakon što sam shvatio da sam apsolutni antitalenat za matematiku i da su moji snovi da postanem pilot već nerealni. Moj prvi susret s glumom desio se u dramskom studiju "Prazan prostor" u Podgorici. Osećao sam se kao da sam zakoračio u magični svet. Ti ljudi su me oblikovali i pomogli mi da se izgradim kao ličnost.

Rođeni ste u Nikšiću?

- Nikšić je samo pola sata udaljen od Podgorice. Studio "Prazan prostor" postoji u oba grada i nekad sam išao paralelno na probe u oba mesta.

Odrasli ste u gradu umetnika, a da li se neko u vašoj porodici bavi glumom?

- Iz Nikšića su Bota Nikolić i Miladin Šobić. U porodici niko nije glumac. Međutim, kako sam pokazivao svoju strast i posvećenost glumi, imao sam njihovu punu podršku.

Posle srednje škole ste došli u Beograd, a niste otišli na akademiju na Cetinju.

- Nekako su najveći glumci završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Pao sam prijemni dva puta. Nisam uspeo da prođem ni u uži izbor. Prvi put sam izašao nakon treće godine srednje škole i znao sam da me čeka sledeća. Pritisak je naredne bio još veći. Prijemni na Akademiji umetnosti je došao iz panike jer je alternativu pronašla moja majka, šta studirati i kako da se što pre snađemo. Klasu su primali Tihomir Stanić i Milica Kralj. Nisam povezao ko je moja profesorka Milica i da je ćerka velikog Petra Kralja. Nekako sam ciljao da te godine upišem glumu kod Tihomira Stanića, ali su me primile Milica Kralj i Paulina Manov. Na kraju sam im zahvalan i ništa ne bih promenio da mogu da se vratim unazad.

Na kojim filmovima ste odrasli?

- Trilogija "Mi nismo anđeli", "Tito i ja", "Kengur" i "Munje". Gledali smo porodično te filmove. Od stranih obožavam Tarantina.

A imate li omiljenog glumca?

- Nebojša Glogovac. On je najveći. Mustafa Nadarević mi je omiljen, Sergej Trifunović, ali Danijel Dej-Luis.

Odmah ste odlučili da imate svog agenta?

- Moja agentica je pratila moj rad duže vreme. Nekako je saradnja sa agencijom "Slavik artists menadžment" naišla u pravom trenutku, baš kad su mi njihovi saveti bili najviše potrebni.

Tri bonus zanimljivosti o Matiju Grediću

Govori italijanski i engleski jezik skoro kao maternji Uz stariju sestru zavoleo je muziku i počeo da svira gitaru Rođen je 3. juna 2003. godine u Nikšiću