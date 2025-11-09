Slušaj vest

Nova sezona jedne od najpopularnijih domaćih TV serija "Crna svadba" emituje se svakog vikenda na Superstar kanalu. Isprepletane linije koje nas vode mnogo decenija unazad, a sa čijim se posledicama glavni junaci susreću i danas, paralelno nas uvode u novi svet mitova i narodnih verovanja. Glumac Uliks Fehmiu i njegovog inspektora BIA Petra Ćirića zatičemo u prošlosti, jer mora da se reši misteriozna ubistva tinejdžera.

- Vreme je čudno, ali kao da nismo ni imali pauzu, kao da nismo ni stali. Sve ide vrlo lepo, atmosfera je dobra, ekipa je uhodana, sve je super. Meni se čini da smo mi prestali da slušamo, da smo svi na nekom autopilotu i da živimo neki život po nekoj automatici - kaže Fehmiu o snimanju nove sezone.

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine i Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi. On se osvrnuo i na svoju ulogu.

- Ne kažem da je Petar na to imun, ali, s druge strane, prosto sama priroda njegovog posla je da sluša i da je veoma svestan sveta oko sebe. Za mene je to veoma zanimljiva početna tačka. U našem glumačkom pozivu takođe je veoma bitno da, uvek kad smo u kadru, pola našeg posla je slušanje. A onda kad ste u situaciji da tumačite lik koji ima neke karakteristike koje se vama ne podudaraju, onda to zna da bude zanimljivo. Prva sezona bila je pisana veoma ambiciozno, a nova je pisana još ambicioznije. Neću da otkrivam bilo šta, raznih tu novih stvari ima, za mene će ova sezona biti specifičan izazov. Naravno da sam vrlo rado ovde i, da smo se mi pitali, verovatno bismo bili tu i ranije - ispričao je Uliks, koji je svoje scene snimao pre dve godine.

Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja donose nam "TS medija" i produkcijska kuća "Fajerflaj", a njegovo novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.