Festival ASSITEJ Srbije (FAS), sedmi po redu, održan je od 3. novembra do 7. novembra u Narodnom pozorištu "Toša Jovanović" u Zrenjaninu, koje je bilo ovogodišnji domaćin ove značajne smotre pozorišta za decu i mlade. Publika je mogla da vidi devet najboljih predstava u sezoni. U takmičarskom programu su bili Pozorište mladih Novi Sad, Narodno pozorište "Sterija" iz Vršca, Malo pozorište "Duško Radović", Pozorište "Boško Buha", Kraljevačko pozorište, Pozorište lutaka Niš, Prvo prigradsko pozorište iz Lazarevca i domaćin - Narodno pozorište "Toša Jovanović". Najbolja predstava je "Sjaj zvezda na plafonu" ("Radović") po motivima knjige Jauhane Tidel i u režiji Damjana Kecojevića, koju je Kurir proglasio najboljom u 2024. godini.

Foto: Marijana Janković

Na zatvaranju je saopštena odluka da se ovogodišnja nagrada za promociju prava dece i mladih na kulturu i umetnost "Donka Špiček" dodeli Jasminki Petrović.

Donka Špiček Foto: Marina Lopičić

- Jasminka je jedna od najvažnijih autorki za decu i mlade u Srbiji i regionu. Višedecenijskim stvaralaštvom znatno je obeležila savremenu književnost i kulturu namenjenu mlađoj publici, doprinoseći njenom razvoju, prepoznatljivosti i društvenom značaju. Njena dela se odlikuju toplinom, humorom, empatijom i dubokim razumevanjem dečjeg iskustva. Ona otvaraju prostor za razgovor o važnim temama - od odrastanja i prijateljstva do hrabrosti, prihvatanja i različitosti. Na taj način Jasminka Petrović ne samo da doprinosi razvoju umetnosti za decu već i afirmaciji i slavljenju detinjstva i deteta kao važnog, ako ne i najvažnijeg, dela društva - stoji u obrazloženju žirija, koji su činili Diana Kržanić Tepavac, predsednica, Milena Depolo i dr Tatjana Nikolić.

Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, Miroslav Milić