Pesnik i novinar Radoman Kanjevacpreminuo je u 65. godini, a vest o njegovoj smrti objavio je novinar Petar Peca Popović.

"Zbogom, dragi Radomane. Sačekaj me tamo gore, da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo za mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne. Zbogom", napisao je Popović uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti.

Široj javnosti Radoman Kanjevac poznat je i kao pisac stihova za muziku grupe "Galija".

Radoman Kanjevac je od 1982. do 1985. godine bio glavni i odgovorni urednik Studentskog radio programa Indeks 202.

Emisije koje je od 1985 do 1989. godine uređivao na programima Radio Beograda – Prodor, Niko kao ja, To je samo rock `n`roll – bile su, po oceni radio kritike, primeri inovativnog i angažovanog radio novinarstva, prenosi Blic.

U maju 1989. godine bio je glavni i odgovorni urednik televizijskog OK kanala, preteče kasnijeg Trećeg kanala Radio televizije Srbije, prve nezavisne televizije u Beogradu i medijskog događaja te godine na jugoslovenskom planu.

