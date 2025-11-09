- S velikim žaljenjem primio sam vest o smrti pesnika i novinara Radomana Kanjevca, dugogodišnjeg iskrenog prijatelja i vrednog pregaoca, koji je svojim delanjem ostavio trajni doprinos kulturi Beograda, a i šire. Autentično, pisanom i izgovorenom reči, širio i čuvao je muzički duh preko kojeg je na svojevrstan način komunicirao sa slušaocima i publikom. Njegov odlazak je veliki gubitak za sve nas koji smo ga poznavali, poštovali i voleli. Porodici i svima koji su ga voleli izražavam svoje najdublje i najiskrenije saučešće - poručio je ministar Dačić.