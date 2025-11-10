Slušaj vest

Uz ovacije publike već nakon prve numere, čuveni folklorno-baletski ansambl, “Balet Igora Mojsejeva” održao je dva koncerta u Beogradu u okviru svetske turneje, sa programom „Igre sveta“, 8. i 9. novembra 2025. godine u Sava centru.

Foto: Dušan Milenković

Oba koncerta su počela ruskom igrom „Leto”, a usledila je duhovita beloruska igra „Juročka”, gradska kadril iz ciklusa „Slike prošlosti”, svita grčkih igara „Sirtaki”, a posebno oduševljenje izazvala je “Srpska igra” isnspirisana srpskim kolom, nakon koje su usledile venecuelanska igra „Horopo” i slikovita igra argentinskih pastira „Gaučo”. Publika je na kraju svake tačke nagradila umetnike glasnim aplauzom.

Foto: Dušan Milenković

Baletski umetnik Denis Aleksandrovič Pankov izjavio je da je ansambl posebnu pažnju posvetio pripremama za nastup u Srbiji, jer ovde nisu nastupali 11 godina.

Foto: Dušan Milenković

Državni akademski ansambl narodnih igara koji nosi ime Igora Mojsejeva, poznat širom sveta kao „Balet Igora Mojsejeva“, postoji od 1937. godine.

Foto: Dušan Milenković

Njegov osnivač, veliki koreograf XX veka Igor Mojsejev, spojio je veštinu klasičnog baleta sa folklorom i stvorio novi žanr u koreografskoj umetnosti koji ranije nije postojao.

Foto: Dušan Milenković

Mojsejevljeva inovacija je jedinstvena, a njegov teatar neuporedivo iskustvo.“Balet Igora Mojsejeva” je prvi profesionalni ansambl narodnih igara na svetu.

Foto: Dušan Milenković

Ovaj ansambl je bio kulturni most između tadašnjeg SSSR-a/Rusije i svih kontinenata sveta. Gostovao u više od 70 zemalja, uključujući SAD, Francusku, Italiju, i to sa po 10 do 15 turneja u nekim od ovih zemalja.

Foto: Dušan Milenković

Ovaj ansambl je kao pravi kulturni diplomata: govori međunarodnim jezikom koji razume svaki stanovnik planete – jezikom igre.

Foto: Dušan Milenković

Igor Mojsejev (1906–2007), prvo igrač i pedagog u Boljšoj teatru, stvorio je taj izuzetni folklorni ansambl, koji će poneti njegovo ime, i za koji je kreirao mnoštvo velikih i značajnih programa. Igor Mojsejev je žanr scenske narodne igre nazivao plastičnim portretom naroda, ćutljivom poezijom i vidljivom pesmom, koreografskom hronikom nacije.

