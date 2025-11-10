Slušaj vest

Beogradsko dramsko pozorište sija novom energijom i to onom najčistijom – sunčevom. Na krovu najstarijeg gradskog teatra, koji već gotovo osam decenija okuplja bardove na „daskama koje život znače“, postavljeni su „paneli koji svetlost znače“. Zahvaljujući solarnoj elektrani, donaciji Fondacije Mozzart, ustanova kulture sa blistavom istorijom dobila je svetlu „zelenu“ budućnost koja sija i kada se reflektori ugase.

Tu gde umetnost pulsira u ritmu aplauza, menja oblike kroz kostime i epohe i rađa se uvek iznova sa svetlima pozornice, tradicija i inovacija spojile su se da zasijaju snagom sunca. Solarna elektrana će omogućiti značajne uštede u potrošnji električne energije i doprineti smanjenju emisije ugljen-dioksida, a gradski teatar sa najdužom istorijom postao je pionir održive budućnosti i prvi koji će obnovljive izvore energije koristiti u svakodnevnom radu.

Mozzart fondacija Foto: Promo/ Stefan Simonović

„Na naše veliko zadovoljstvo nastavljamo jako uspešnu saradnju sa Fondacijom Mozzart. Do sada smo bili usmereni na razvoj našeg umetničkog repertoara, a sada smo zajedničkim snagama fokusirani na infrastrukturne radove. Solarna elektrana, koja je postavljena na krovu našeg pozorišta, omogućiće nam da ostvarimo značajnu uštedu potrošnje električne energije, a ta sredstva ćemo usmeravati na naše produkcije“, istakao je Jug Radivojević, direktor Beogradskog dramskog pozorišta.

VELIKA KOPRODUKCIJA BEOGRADSKOG DRAMSKOG I FONDACIJE MOZZART

Uspešna višegodišnja saradnja započela je potpisivanjem protokola o strateškom partnerstvu, u okviru kojeg su realizovani brojni projekti poput Ex-Yu turneje ansambla kultne predstave „Let iznad kukavičjeg gnezda“, obnove komada „Ne igraj na Engleze“, predstave „Božanstvena komedija“…

U međuvremenu je Fondacija Mozzart otvorila novi prostor, koji je brzo ucrtan na dorćolskoj kaldrmi kao omiljeno mesto zaljubljenika u scenu, muziku i lepu reč. Brojni umetnici su do sada gostovali na jedinstvenim „daskama koje humanost značeˮ, jer su ulaznice za kulturne sadržaje u ovoj fondaciji – humanitarne SMS poruke.

„Scena Fondacije Mozzart je izvanredna i za veoma kratko vreme postala je prepoznatljivo mesto na kojem je značajan broj umetnika prikazao svoje projekte. Za Beograd je važno da se otvaraju novi prostori, nove scene, a model fondacije je jako značajan jer uključuje i humanitarni segmentˮ, istakao je Jug.

Foto: Promo/ Stefan Simonović

U Mozzartovom teatru humanosti krila je nedavno raširila i „Anđela“, crnohumorna komedija koja se izvodi u Beogradskom dramskom pozorištu, a Jug je najavio i nove uzbudljive zajedničke projekte.

„U narednom periodu ćemo realizovati i prvu zajedničku koprodukciju sa Fondacijom Mozzart. Radi se o tekstu Dušana Miklje ’Ima li Boga’, u režiji Slobodana Stankovića, u kojem će igrati Andrej Šepetkovski i Đorđe Marković. To je nastavak ove za nas vrlo značajne saradnje i važno je istaći da ćemo našu koprodukciju pripremati u BDP-u, a igrati je na sceni Fondacije Mozzart.ˮ