Reditelj i scenarista Zoran Čalićautor je više od dvadeset igranih filmskih ostvarenja među kojima se posebno ističu: "Lude godine","Žikina dinastija", "Došlo doba da se ljubav proba", "Idi mi, dođi mi", "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", "Ćao, inspektore"...

Filmsko-televizijsko delo reditelja Zorana Čalića, posebno u domenu omladinskog filma kao žanra, jedinstveno je u srpskoj kinematografiji.

Retkost je danas naići na nekoga ko nije pogledao makar jedan deo iz serijala "Žikine dinastije" i ne zna ko su deda Žika, Marija i Boba. U neuobičajeno oštroj konkurenciji „porodičnih“ serijala koji se neprestano repriziraju na televiziji, ciklus filmova Zorana Čalića i dalje je po popularnosti daleko ispred ponovo "Pozorišta u kući" i "Boljeg života".

Mnogi filmski kritičari i teoretičari, ali i oni koji se samo povremeno bave filmom, proglasili su Čalića za osnivača takozvanog "novokomponovanog filma".

- Iskreno rečeno, ni ja ne znam značenje te rogobatne sintagme. U stvari, to je jedna izmišljotina da bi se jedan žanr potcenio, da bi se uporedio sa novokomponovanom narodnom muzikom. Istina je da se u jednom od mojih filmova pojavljuje pevačica koja je meni trebala i zbog atmosfere i zbog mojih junaka koji tu lumpuju... Tako je tu pevala Zorica Brunclik, mogla je i neka sasvim deseta, nije tu bilo nikakve namere. Tražio sam ženu koja lepo peva, da mi pravi štimung... Ako je zbog toga film novokomponovan, onda su to i mnogi drugi kroz koje se provlači ista muzika - ispričao je Čalić davno za medije.

On je tada opisao žanr kojem pripadaju pomenuti kultni filmovi.

- To je jasno i nedvosmisleno domaća komedija. Ništa neobično. Ja sam to u novije doba prvi počeo da radim na sebi svojstven način. Međutim, očekivao sam da će i drugi autori ući u žanr posle mene, eventualno napraviti bolje filmove. Ispostavilo se sasvim suprotno, drugi filmovi su bili lošiji, što nije valjalo jer je nestalo konkurencije. Kritika od svega toga nije umela, u stvari, nije htela da napravi gradaciju, već je sve strpala u isti džak. Tako je i moj kompletan rad beskrupulozno i neopravdano potcenjen - rekao je Čalić tada.

Zoran se osvrnuo i na kritike i reakcije javnosti koje tada nisu išle u korist filmova koji su, ispostaviće se kasnije, obeležili srpsku i jugoslovensku kinematografiju.

- Ma slušajte! Nemoguće je da od tih osam filmova nijedan nije dobar. Bar dva-tri iz te serije su odlični. Bilo je i onih kritičara, vrhunskih čak, koji su govorili: "Ovako se pravi komedija". Nenad Polimac iz Zagreba, na primer, pravio je analizu na dve velike strane Oka i pozitivno se izrazio o mom filmu. Ali, to je čovek koji izuzetno dobro poznaje film, onako kako ga poznaje i reditelj, i u stanju je da analizom dođe do nekih zaključaka - rekao je reditelj i scenarista, prenosi Yugopapir.

Zorana Čalića su u to vreme često osuđivali da su mu filmovi iz serijala "Žikina dinastija" neukusni.

- Ja ne znam gde to počinje neukus. Je l’ neukus psovka? U mojim filmovima radi se o našem mentalitetu. Nisam želeo da pravim neke lakirovke... mi smo psovačka nacija. I zašto bi od jednog majstora pravio visokog intelektualca,kada u globalu gledano, kod nas svi psuju, od kočijaša do doktora. To je naš "žargon" i što bi ja tu nešto ulepšavao. Doslovno sam slikao ponašanje naših ljudi. Moji junaci su takvi kakvi jesu. Zašto je naš čovek takav... ja se tim pitanjem ne bavim. Mi smo Balkan, još uvek. To što bi mi želeli da budemo finiji, što među nama i ima takvih, dobro vaspitanih, ljudi punih znanja, to je druga priča. Ja sam ispričao samo jedan segment našeg mentaliteta - rekao je tada Čalić.

