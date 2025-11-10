Slušaj vest

U prepunom prekrasnom prostoru Sokoj kluba u centru Beograda održana je promocija prvog albuma benda Vatrom u Led - "Buđenje" (CD/digital, Fidbox, 2025).

Ovaj sjajni beogradski rok sastav privukao je veliku pažnju javnosti svojim prvim video spotovima ("Buđenje" i "Pusti me"), a sinoć su uživo izveli svih osam pesama sa albuma.

Promociju je otvorio glavni i odgovorni urednik Fidboxa Goran Jović izrazivši veliko zadovoljstvo što je ovaj šestočlani sastav deo naše muzičke porodice.

Foto: Branislava Stefanović

O bendu i njihovim pesmama veoma pohvalno su govorili poznata novinarka Olga Kepčija i novinar i rok kritičar Branimir Lokner.

U ime benda prisutne je pozdravila pevačica Jelena Radojević.

Najlepši deo večeri bila je briljantna živa svirka kojom su članovi benda Vatrom u Led pokazali svu raskoš svog muzičkog talenta i na pravi način poslali pozivnicu za svoj sledeći nastup 18. decembra na beogradskoj Novoj Zappa Barci u okviru muzičkog festivala "Fidbox BG Rock Night".

Foto: Branislava Stefanović

Sastav Vatrom u Led čine: Jelena Radojević (vokal), Saša Đorđević (klavijature, autor muzike i tekstova), Slobodan Petrović Baki (bubnjevi, muzička produkcija), Dušan Nikolić (bas gitara), Milan Ilić (gitara) i Luka Radivojević (gitara).

Na albumu, kao i na živoj svirci prateće vokale je pevala Marija Petrović, a u pesmi "Vrisak ili šapat" svirale su Aleksandra Đorđević (violončelo) i Jovana Božić (violina).

Foto: Branislava Stefanović

Novi singl "Ovi ljudi" sa albuma ovih dana biće i ekranizovan.