U bioskope za nekoliko dana stiže film "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića, nastalog prema voljenoj knjizi pisca Gradimira Stojkovića.

Posle "Lajanja na zvezde" dobijamo još jednu priču koja prati odrastanje i dešava su u nekoj školi. Međutim, ovo ostvarenje nije snimano u Sremskim Karlovcima, već u beogradskoj Osnovnoj školi "Đorđe Krstić", na istom mestu gde i kultni "Majstori, majstori" Gorana Markovića pre tačno 45 godina.

U "Majstorima" je glavna junakinja čistačica u školi Keva, koja odlazi u penziju... Scenario je napisan za samo dve nedelje, a film je snimljen za 18 noći. Dva snimanja povezuje jedna stvar - ekipe su radile samo subotom i nedeljom i uveče, kada đaci nisu tu.

Iza "Hajduka u Beogradu" stoji šest meseci temeljnog rada. Gligorija Pecikozu Hajduka, glavnog junaka priče, ovekovečio je mladi glumac Todor Jovanović, koji, kroz sumiranje svih utisaka, ističe da je reč o jednoj toploj, porodičnoj priči koja nam je svima nedostajala:

- Hajduk je jedan hrabar i častan dečko koji dolazi sa sela u glavni grad i navikava se na potpuno novu okolinu, što i ja doživljavam svaki put kada iz Kragujevca dođem u Beograd, te mi taj deo nije bio toliko težak.

Sama radnja filma smeštena je u doba koje je i opisano u Stojkovićevoj knjizi, sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Podsetimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku Gligoriju Pecikozi Hajduku, koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd i pred kojim nastaju izazovi uklapanja u novo okruženje. Snimljen je prema istoimenoj knjizi, koja važi za jednu od najčitanijih knjiga za decu kod nas. Reč je o prvoj filmskoj ekranizaciji čuvenog naslova, a pored mladih aktera, u istom kadru našli su se i glumci Sloboda Mićalović kao Hajdukova majka i Dragan Mićanović kao Hajdukov otac. Ostale uloge tumače Nikola Kojo, Srđan Timarov, Ana Lečić, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi.

