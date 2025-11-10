Slušaj vest

U nedelju, 9. novembra, u okviru 19. Festivala srpskog filma fantastike (FSFF) u mts Dvorani održana je 12. Zombi šetnja (Zombie Walk).

Učesnici su imali priliku da osvoje titule Miss i Mister Zombie Walk, kao i Little Miss/Mister Zombie Sunshine za najmlađe učesnike, kao i nagrade za najbolji zombie performans i najboljeg Zombi cosplayera.

Foto: Daniela Radojković

Zombi šetnja je nastala s ciljem promocije filmske umetnosti, posebno segmenta koji se bavi scenskom maskom, šminkom i specijalnim efektima. Maskiranje i šminkanje su i ove godine bila besplatna, a za izgled učesnika bili su zaduženi umetnici specijalnih efekata, predvođeni Miroslavom Lakobrijom, majstorom specijalnih efekata i dobitnikom Zlatne arene u Puli.

Ove godine titule su osvojili: Miss Zombi šetnje: Alisa Marija Stefanović (šminkerka: Katarina Jović), Mister Zombi šetnje: Marko Cimbaljević (šminkerka: Aleksandra Petković), Little Miss/Mister Zombie Sunshine: Ivo Stamatov (šminkerka: Milica Obradović), Najbolji zombi performans: Sara Radičev i Najbolji Zombi CosPlayer: Tamara Isailović.

O pobednicima je odlučivao žiri u sastavu: reditelji Bojan Vuletić i Stefan Arsenijević, multimedijalna umetnica DJ Akaša i trinaestogodišnja Tara Đorđević, najmlađa pobednica među šminkerima u istoriji Zombi šetnji. Najveći podstrek za održavanje ovogodišnje, 12. Zombi šetnje, organizatorima je pružila humanitarna akcija koja je postala tradicija još od prve šetnje. Kao i prethodnih godina, prikupljena pomoć biće namenjena deci koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

12. Zombie walk (Festival srpskog filma fantastike) Foto: Daniela Radojković

Humanitarnu akciju organizuju udruženje Mladi kadrovi (koje stoji iza organizaciije šetnje i FSFF-a), mts Dvorana, Kulturni centar Beograda, Slađa Milošević Bastl koja je obezbedila 16 umetničkih radova savremenih srpskih slikara namenjenih poklonima dečijem odeljenju onkologije. Podršku su pružile i kompanije MILSHTEF DOO (donator projektora), kao i anonimni donator koji je deci poklonio 50 plišanih igračaka.

Akcija prikupljanja sredstava za decu sa onkologije nastavlja se na 19. Festivalu srpskog filma fantastike, koji će se održati od 16. do 18. decembra 2025. u Dvorani Kulturnog centra Beograda (Kolarčeva 6).

